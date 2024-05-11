قرار مهم بشأن مباريات الدوري الجزائري

كشف أمين مسلوق، نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف" عن قرار هام لضمان عدالة المنافسة والنزاهة في النتائج خلال الجولات المقبلة بين أندية الدوري الجزائري.

وقال أمين مسلوق، في تصريحات إعلامية إنه مع تبقي 6 جولات من الموسم الجاري، وابتداءً من الجولة المقبلة، كل اللقاءات ستقام في وقت واحد.

وأضاف: "هذه الخطوة ستصب في مصلحة كل الأندية، سواء التي تنافس على الصدارة أو تلك التي تصارع من أجل البقاء".

وتابع: "سنمنح كل الأندية نفس الحظوظ، حتى نضمن النزاهة وأن تسود الروح الرياضية، وعليه فإن الرابطة ستضع بداية كل اللقاءات المقبلة في وقت واحد".

وستقام المباريات بالفعل التي تنطلق، مساء السبت، في موعد واحد، إذ يحل مولودية الجزائر ضيفًا على اتحاد خنشلة في مواجهة صعبة، بينما يواجه شباب قسنطينة الوصيف نظيره شبيبة القبائل، في مواجهة قوية بين فريقين يطمحان لإنقاذ الموسم من خلال ضمان مشاركة قارية.

ويحتل مولودية الجزائر صدارة جدول الجزائري برصيد 56 نقطة، ويأتي خلفه شباب قسنطينة برصيد 43 نقطة، وثالثًا شباب بلوزداد برصيد 42 نقطة.