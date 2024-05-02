خطأ فادح.. تحذير لبرشلونة من بيع أراوخو
نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا عن رونالد أراوخو مدافع برشلونة الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع الفريق الكتالوني.
وحذَّر المقال الذي كتبه كزافييه بوش برشلونة من بيع أراوخو رغم الأخطاء التي وقع فيها اللاعب في الأسابيع الأخيرة.
وتسبب خطأ أراوخو وطرده أمام باريس سان جيرمان في تغلب باريس سان جيرمان 4/1 على برشلونة رغم أن النادي الكتالوني عاد بفوز بنتيجة 2/1 خارج ملعبه وتقدمه 1/0 في الإياب.
وبهذه النتيجة ودَّع برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية 6/4.
وارتكب أراوخو خطأ مشابهًا في مباراة برشلونة وفالنسيا، يوم الإثنين الماضي، حيث تسبب بضربة جزاء سجل منها فالنسيا هدفًا في الدوري الإسباني.
وأوضح كزافييه بوش أن برشلونة غاب عن الألقاب قبل أن يصعد إلى منصات التتويج مع مدافعه التاريخي كارليس بويول.
وذكر كزافييه بوش أن بويول رغم إغراءات ميلان وفضل البقاء مع برشلونة، حيث قضى مسيرته المهنية في الكامب نو، وفاز معه بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
وأشار الكاتب إلى أن بايرن ميونخ سيحاول التعاقد مع أراوخو مقابل 80 مليون يورو، كما سيحاول مانشستر يونايتد خطف اللاعب، وقد يدفع أكثر من النادي البافاري.
لكن كزافييه بوش أكد أنه لا يوجد لاعب قلب دفاع مثل أراوخو من حيث السرعة، والمراقبة، والتفوق في الالتحامات الهوائية، وعقلية الفوز.
وبيّن أنه تم استغلال طرد أراوخو وخطئه أمام فالنسيا ووضعه أمام الانتقادات، وختم كزافييه بوش أنه سيكون من الخطأ الفادح بيع أراوخو لجلب شخص أسوأ منه.
وانتقل أراوخو لبرشلونة، صيف العام 2018، مقابل أقل من 5 ملايين يورو وتم تصعيده للفريق الأول في أكتوبر 2020، وينتهي عقده في 2026.
ولعب أراوخو الموسم الحالي 35 مباراة مع برشلونة بواقع 2905 دقائق، ونال 5 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد المباشر مرة وللطرد بالبطاقتين الصفراوين مرة.
وبشكل عام لعب أراوخو 148 مباراة مع برشلونة سجل فيها 8 أهداف وصنع 4.