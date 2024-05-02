خطأ فادح.. تحذير لبرشلونة من بيع أراوخو

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا عن رونالد أراوخو مدافع برشلونة الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وحذَّر المقال الذي كتبه كزافييه بوش برشلونة من بيع أراوخو رغم الأخطاء التي وقع فيها اللاعب في الأسابيع الأخيرة.

وتسبب خطأ أراوخو وطرده أمام باريس سان جيرمان في تغلب باريس سان جيرمان 4/1 على برشلونة رغم أن النادي الكتالوني عاد بفوز بنتيجة 2/1 خارج ملعبه وتقدمه 1/0 في الإياب.

وبهذه النتيجة ودَّع برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية 6/4.

وارتكب أراوخو خطأ مشابهًا في مباراة برشلونة وفالنسيا، يوم الإثنين الماضي، حيث تسبب بضربة جزاء سجل منها فالنسيا هدفًا في الدوري الإسباني.