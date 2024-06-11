النصر السعودي يستعد لتقديم 100 مليون يورو لضم مدافع ريال مدريد

تنوي إدارة نادي النصر تقديم عرض ضخم لأحد نجوم ريال مدريد الإسباني، لتعزيز صفوف الفريق بالموسم الجديد، وفق ما أوردته تقارير إسبانية.

وبحسب ما كشف عنه الصحفي "خوسيه ألفاريز" في قناة "تشيرينغيتو" فإن إدارة النصر تستهدف التعاقد مع الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد للالتحاق بالفريق في موسم 2024 ـ 2025.

وقال ألفاريز، إن النصر بصدد تقديم عرض يقدر بنحو 100 مليون يورو لمدة 4 مواسم، من أجل الحصول على خدمات روديغر الذي يعد في الوقت الحالي واحدا من أفضل المدافعين المحوريين في العالم؛ إذ توج موسمه مع الريال بالحصول على لقب الدوري الإسباني، ثم دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في النهائي على بروسيا دورتموند.

وتسعى إدارة النصر بقيادة لويس كاسترو للاستعداد للموسم الجديد، بالتعاقد مع أفضل اللاعبين العالميين للعودة إلى المنافسة بقوة على البطولات المحلية والدولية.

