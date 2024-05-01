بعد ترديد "الله أكبر".. روديغر يواصل طقوسه الإسلامية (صورة)

واصل أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، إظهار طقوسه الإسلامية خلال وجوده في الملاعب الأوروبية، حيث ظهر ساجدًا عقب مواجهة بايرن ميونخ، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين جاء أحدهما من ركلة جزاء قبل دقائق من صفارة النهاية ليهدي ريال مدريد الإسباني تعادلاً ثمينًا 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونخ في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الثامن من مايو، على أن يلعب المتأهل أمام الفائز من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وعقب نهاية المباراة التقطت عدسات المصورين روديغر وهو يسجد شكرًا لله بعدما خطف فريقه التعادل الثمين.