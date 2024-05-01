بعد ترديد "الله أكبر".. روديغر يواصل طقوسه الإسلامية (صورة)
واصل أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، إظهار طقوسه الإسلامية خلال وجوده في الملاعب الأوروبية، حيث ظهر ساجدًا عقب مواجهة بايرن ميونخ، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء.
وسجل فينيسيوس جونيور هدفين جاء أحدهما من ركلة جزاء قبل دقائق من صفارة النهاية ليهدي ريال مدريد الإسباني تعادلاً ثمينًا 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونخ في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.
ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الثامن من مايو، على أن يلعب المتأهل أمام الفائز من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.
وعقب نهاية المباراة التقطت عدسات المصورين روديغر وهو يسجد شكرًا لله بعدما خطف فريقه التعادل الثمين.
وجاءت هذه اللقطة بعدما احتفل نجم ريال مدريد بطريقته الخاصة التي تتناسب مع دينه الإسلامي ورفع إصبع السبابة للسماء، مرددًا: "الله أكبر" في قلب ملعب الاتحاد بإنجلترا بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دورى أبطال أوروبا بدور الـ8 بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل 1-1 وانتهى الذهاب بالتعادل 3-3.
وكان روديغر قد تعرض لحملة شرسة، خلال الفترة الماضية، وقت نشره صورته على "إنستغرام" رافعًا إصبع السبابة أيضًا على سجادة الصلاة، وادّعى صحفي ألماني في صحيفة "بيلد" أن ردويغر يدين بأفكار إرهابية.
ووقتها أصدر النجم الألمانى بيانًا مدافعًا عن نفسه وعن الإسلام، مؤكدًا أن إشارته تعني التوحيد، والإيمان بإله واحد هو الله.
ويشارك بايرن في قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 4 سنوات وقد تأهل بالفوز 3-2 بنتيجة إجمالية على آرسنال في دور الثمانية.
بينما تأهل ريال مدريد، الفائز باللقب 14 مرة، إلى قبل النهائي بإقصاء مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الترجيح.