مدافع ريال مدريد يهتف "الله أكبر" بعد التأهل (فيديو)

وبلغ ريال مدريد الإسباني الدور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح اليوم الأربعاء.

وبعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لريال مدريد، ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.

وانبرى روديغر لركلة الترجيح الخامسة والأخيرة، وسددها بنجاح في شباكك إديرسون حارس مانشستر سيتي، لينفجر المدافع الألماني فرحًا.

والتقطت كاميرا المباراة أنطونيو روديغر وهو يكبر قائلا: "الله أكبر" بعدما أحرز ركلة الترجيح الحاسمة.