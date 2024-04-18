مدافع ريال مدريد يهتف "الله أكبر" بعد التأهل (فيديو)
هتف أنطونيو روديغر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني "الله أكبر" بعدما قاد فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.
وبلغ ريال مدريد الإسباني الدور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح اليوم الأربعاء.
وبعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لريال مدريد، ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.
وانبرى روديغر لركلة الترجيح الخامسة والأخيرة، وسددها بنجاح في شباكك إديرسون حارس مانشستر سيتي، لينفجر المدافع الألماني فرحًا.
والتقطت كاميرا المباراة أنطونيو روديغر وهو يكبر قائلا: "الله أكبر" بعدما أحرز ركلة الترجيح الحاسمة.
وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 76 ليلغي هدف روديغو مهاجم ريال في الدقيقة 12.
وهيمن سيتي في أغلب 120 دقيقة بينما صمد لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض.
تصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح بينما سجل أنطونيو روديغر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.
ويلعب ريال أمام بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي.