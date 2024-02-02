إشارة رونالدو المثيرة أثناء مباراة إنتر ميامي (صورة)

وكانت الجماهير تترقب مواجهة رونالدو ومنافسه التقليدي ليونيل ميسي، وبعد غموض حول موقف رونالدو من المشاركة غاب النجم البرتغالي بسبب الإصابة، حيث من المتوقع أن يكون جاهزًا للعب خلال أيام.

كما غاب ميسي عن التشكيلة الأساسية لإنتر ميامي، وشارك في الشوط الثاني حيث كانت النتيجة تقدم النصر 6/0.

وسجل النصر 3 أهداف في أول 12 دقيقة سجلها أوتافيو، وأندرسون تاليسكا، وايميريك لابورت، قبل أن يضيف أندرسون تاليسكا، ومحمد خليل مران 3 أهداف أخرى في الشوط الثاني، بينها هدفان لتاليسكا.

وفي المباراة الأولى لإنتر ميامي في كأس موسم الرياض خسر النادي الأمريكي 3/4 أمام الهلال، ومن المقرر أن يلعب النصر والهلال، يوم الخميس المقبل، في ثالث المباريات.

وقبل مواجهة، أمس الخميس، التي غاب عنها رونالدو التقى ميسي ورونالدو في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني، و6 في كأس السوبر، ومباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.

وحقق ميسي الفوز 20 مرة، وفاز رونالدو 13 مرة، وتعادلا 6 مرات.