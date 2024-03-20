كنز لا يملكه سوى برشلونة (إنفوغرافيك)
يمتلك نادي برشلونة كنزا متمثلا في أبرز لاعبيه الشباب خريجي مدرب "لاماسيا" التي دائما ما تفرز نجوما توهجوا في الملاعب العالمية، أبزرهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
واعتمد تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، على أكاديمية "لاماسيا"، التابعة لبرشلونة، في مد الفريق الأول بالمواهب، وهو أيضا خريج المدرسة نفسها.
ويمتلك برشلونة حاليا تشكيلا كاملا من أبناء مدرسته "لاماسيا"، وهم: إيناكي بينيا، وفيكتور هورت، وأراوخو، وباو كوبارسي، وأليخاندرو بالدي، وغافي، وبيدري، وسيرجي روبرتو، ولامين يامال، ومارك غويو، وفيرمين لوبيز.
وقبل إصابته، كان يقدم غافي أداءً ومستويات رائعة في خط الهجوم تحت قيادة تشافى، فضلا عن حصده جائزة الفتى الذهبي لعام 2022.
ولامين يامال، قدم أوراق اعتماده سريعًا، رغم صغر سنه، خصوصا أنه مواليد 2007، وأصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإسباني أمام خيتافي وعمره "16 سنة و87 يومًا"، وكان الظهور الأول رسميا مع البلوغرانا في 29 أبريل 2023 أمام ريال بيتيس، وكان عمره حينها 15 عاما و9 أشهر.
أما الإسباني فيرمين لوبيز، فيعد واحدًا من أبرز نجوم "لاماسيا" في كتيبة تشافي؛ إذ ظهر اللاعب بمستوى أكثر من مميز خلال مشاركاته مع "العملاق الكتالوني".
ما هي "لاماسيا"؟
أكاديمية برشلونة أخرجت عددا من عمالقة وأساطير كرة القدم، أبرزهم نجوم العصر الذهبي المتوج بالسداسية التاريخية في موسم 2008-2009، ومنهم ميسي، وأندريس إنييستا، وتشافي هيرنانديز، وجيرارد بيكيه، وكارليس بويول، وسيرجيو بوسكيتس، ومدربهم بيب غوارديولا.
ويتألف مبنى الأكاديمية من 5 طوابق ويقع في قلب المجمع التدريبي للنادي.
من الداخل تبدو أكاديمية برشلونة قريبة الشبه بالمدارس الداخلية التي تتضمن سكنا لطلابها، وفيها يتعلم اللاعبون الناشئون أساسيات كرة القدم وكيفية اللعب بالطريقة الهجومية الممتعة التي يتميز بها البارسا.
كذلك يدرس ناشئو برشلونة مواد معرفية مثل الإدارة المالية، والتواصل، والتسويق، والإدارة، خاصة بعدما أصبح لتلك المهارات أهمية كبيرة في صناعة كرة القدم الحديثة.