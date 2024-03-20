كنز لا يملكه سوى برشلونة (إنفوغرافيك)

يمتلك نادي برشلونة كنزا متمثلا في أبرز لاعبيه الشباب خريجي مدرب "لاماسيا" التي دائما ما تفرز نجوما توهجوا في الملاعب العالمية، أبزرهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واعتمد تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، على أكاديمية "لاماسيا"، التابعة لبرشلونة، في مد الفريق الأول بالمواهب، وهو أيضا خريج المدرسة نفسها.

ويمتلك برشلونة حاليا تشكيلا كاملا من أبناء مدرسته "لاماسيا"، وهم: إيناكي بينيا، وفيكتور هورت، وأراوخو، وباو كوبارسي، وأليخاندرو بالدي، وغافي، وبيدري، وسيرجي روبرتو، ولامين يامال، ومارك غويو، وفيرمين لوبيز.