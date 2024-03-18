7 أسباب وراء صحوة برشلونة الأخيرة

رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسباب الرئيسة وراء التحول الكبير في أداء ومستوى لاعبي برشلونة، بعد فترة من الأداء السيئ تسببت في إعلان تشافي هيرنانجيز رحيله بشكل رسمي عن قيادة "البلوغرانا" مع نهاية الموسم الحالي.

وتغلب برشلونة 3-صفر على مضيفه أتلتيكو مدريد بأهداف جواو فيلكس، وروبرت ليفاندوفسكي، وفيرمين لوبيز، ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الإثنين: "في 6 أسابيع فقط، انتقل برشلونة من الكفاح من أجل تأمين المركز الرابع في الدوري الإسباني، إلى المركز الثاني وما زال في منافسة الصراع على اللقب، وتأكد مشاركته في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا".

تأثير إعلان تشافي رحيله

وأضاف: "السبب الأول وراء هذا التحول تأثير إعلان تشافي رحيله بعد الهزيمة أمام فياريال في الـ27 من يناير الماضي، إذ حقَّق برشلونة 7 انتصارات و3 تعادلات؛ ما أدى إلى صعوده من المركز الرابع إلى الثاني في الدوري الإسباني وضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه باريس سان جيرمان".