رد فعل فوري من الأهلي المصري تجاه أفشة

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الخطيب غاضب من أفشة وهجومه تجاه زملائه في الفريق والألفاظ التي تحدث بها خلال الحلقة.

وأضاف أن الخطيب أبلغ خالد بيبو تغريم أفشة ماليًا، وتوقيع غرامة كبيرة عليه تصل إلى 2 مليون جنيه.

كما أمر الخطيب، بمنع أفشة من الظهور مجددا في أي لقاءات إعلامية.

وتابع أن بيبو أبلغ أفشة بالغرامة ولم يتقبل اللاعب الغرامة وطلب عقد جلسة مع الخطيب.