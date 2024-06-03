رد فعل فوري من الأهلي المصري تجاه أفشة
قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تغريم محمد مجدي أفشة 2 مليون جنيه مصري؛ بسبب تصريحاته ضد زملائه بالفريق في الإعلام.
محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي المصري، وجه انتقادات مبطنة إلى زملائه بالفريق الذين يخرجون بتصريحات نارية من أجل البحث عن الشو الإعلامي.
وخلال حوار تلفزيوني مع "أفشة"، مساء الأحد، تحدث عن العديد من الأمور ومسيرته وسبب أزمته مع مدربه مارسيل كولر، وتطرق أيضا للحديث عن محمد عبد المنعم، زميله في الفريق والذي تردد أنه قد يرحل عن الفريق الموسم المقبل.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الخطيب غاضب من أفشة وهجومه تجاه زملائه في الفريق والألفاظ التي تحدث بها خلال الحلقة.
وأضاف أن الخطيب أبلغ خالد بيبو تغريم أفشة ماليًا، وتوقيع غرامة كبيرة عليه تصل إلى 2 مليون جنيه.
كما أمر الخطيب، بمنع أفشة من الظهور مجددا في أي لقاءات إعلامية.
وتابع أن بيبو أبلغ أفشة بالغرامة ولم يتقبل اللاعب الغرامة وطلب عقد جلسة مع الخطيب.
كواليس اللقاء المثير
وعن كواليس ما حدث، كشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي تلقى مكالمة من محمود الخطيب رئيس النادي وعنفه بشدة بسبب تصريحات أفشة.
وقال المصدر إن خالد بيبو تواصل مع إعداد برنامج إبراهيم فايق وطلب منهم أن يفتح أفشة هاتفه.
وتابع: "على الفور قام الإعداد بفاصل إعلاني وبعده قام بيبو بالتواصل مع أفشة وقام بتعنيفه وتوبيخه عن تصريحاته التي قالها خلال الحلقة".
وأضاف أن بيبو تواصل أيضا مع إبراهيم فايق وطلب منه توضيح الأمور لتحسين وضع أفشة أمام الجماهير.
وأتم أن فايق استجاب وتم توضيح الأمور كما حدث خلال الحلقة.