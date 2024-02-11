ماذا قال هالاند عن إمكانية فوز مانشستر سيتي بالثلاثية مجددا؟
اعترف إيرلينغ هالاند بأنه يشعر بالارتياح للعودة إلى الملاعب مع مانشستر سيتي، لكنه قلل من آمال الفريق في تكرار الثلاثية الشهيرة التي أحرزها العام الماضي.
وغاب هالاند عن الملاعب بسبب إصابة في القدم أوائل ديسمبر، وسجل أول أهدافه منذ عودته إلى اللياقة البدنية في فوز مانشستر سيتي 2/0 على إيفرتون على ملعب الاتحاد، أمس السبت.
وكان هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، جزءًا أساسيا من الفريق الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وحقق فريق المدرب بيب غوارديولا 10 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بعد التغلب على إيفرتون.
وبات مانشستر سيتي يتأخر بنقطتين عن ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، ولدى السيتي مباراة مؤجلة.
ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، عندما يسافر لمواجهة كوبنهاغن.
لكن هالاند قلل من فرص مانشستر سيتي في الفوز بالثلاثية للمرة الثانية على التوالي، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "لا، لن نفعل ذلك"، بعد أن سئل عما إذا كان السيتي يمكنه تحقيق الثلاثية مجددا.
وكان بيب غوارديولا قد أشار إلى أن فرص مانشستر سيتي في تحقيق مثل هذا الإنجاز أقل من 1%.
وتحدث هالاند عن غيابه بسبب الإصابة، وقال: "لقد كان الأمر مروعًا، أنا حقًا لا أحب ذلك، لكنه يجعلك تقدر الذهاب إلى التدريب وتشعر بالتوتر قليلا قبل المباريات، يجعل عقلك يفكر بشكل مختلف قليلا".
وأوضح: "كان من الجيد أن ألعب مرة أخرى، وكان شعورًا رائعًا بالفوز، لقد تدربت بقدمي اليمنى، وكان ينبغي عليّ أن أسجل هدفًا كهذا في برينتفورد، لذا فهذا يظهر تحسنًا".
وتابع المهاجم النرويجي: "نحن نعمل دائمًا بجد كفريق، لذلك نقدم أداءً رائعًا، لقد كان فوزا جيدا، سيحاول الناس تدمير كرتنا، لكننا فريق جيد، لقد كنا في حالة جيدة، فزنا عشر مباريات متتالية".
وفي ديسمبر الماضي، قال غوارديولا ردًا على من يؤكدون أنه لن يحقق الثلاثية مرة أخرى: "إذا حققنا الثلاثية هذا الموسم سأعتزل التدريب".