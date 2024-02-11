ماذا قال هالاند عن إمكانية فوز مانشستر سيتي بالثلاثية مجددا؟

اعترف إيرلينغ هالاند بأنه يشعر بالارتياح للعودة إلى الملاعب مع مانشستر سيتي، لكنه قلل من آمال الفريق في تكرار الثلاثية الشهيرة التي أحرزها العام الماضي.

وغاب هالاند عن الملاعب بسبب إصابة في القدم أوائل ديسمبر، وسجل أول أهدافه منذ عودته إلى اللياقة البدنية في فوز مانشستر سيتي 2/0 على إيفرتون على ملعب الاتحاد، أمس السبت.

وكان هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، جزءًا أساسيا من الفريق الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحقق فريق المدرب بيب غوارديولا 10 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بعد التغلب على إيفرتون.