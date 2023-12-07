غوارديولا: إذا حققنا الثلاثية هذا الموسم سأعتزل التدريب (فيديو)

وفي الموسم الماضي، قاد غوارديولا مانشستر سيتي إلى الثلاثية التاريخية، حيث تمت إضافة بطولة دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقبيل مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز قال غوارديولا ردًا على من يؤكدون أنه لن يحقق الثلاثية مرة أخرى: "إذا حققنا الثلاثية هذا الموسم سأعتزل التدريب".