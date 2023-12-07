غوارديولا: إذا حققنا الثلاثية هذا الموسم سأعتزل التدريب (فيديو)
سخر الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ممن يؤكدون أنه لن يستطيع تحقيق الثلاثية التاريخية، على غرار ما حدث الموسم الماضي.
وفي الموسم الماضي، قاد غوارديولا مانشستر سيتي إلى الثلاثية التاريخية، حيث تمت إضافة بطولة دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وقبيل مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز قال غوارديولا ردًا على من يؤكدون أنه لن يحقق الثلاثية مرة أخرى: "إذا حققنا الثلاثية هذا الموسم سأعتزل التدريب".
وفاز بيب جوارديولا بلقبه الـ 14 منذ انضمامه للسيتي، في العام 2016 - 5 مرات دوري ممتاز، مرتين لكأس الاتحاد، و4 مرات كأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، ومرتين للدرع الخيري - ليصبح أول مدرب يحقق الثلاثية الأوروبية مرتين (برشلونة 2009 والسيتي 2023).
ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي.
وقبل مباراة، اليوم، يحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر.
فيما يحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 29 نقطة.