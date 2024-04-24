نجم ريال مدريد على رادار الأندية السعودية

كشفت صحيفة "ماركا" أن خوسيلو، مهاجم ريال مدريد، أصبح هدفا للأندية السعودية التي ترغب في ضمه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "خوسيلو مُعار من إسبانيول ورغم أنه يقدم موسما مميزا في ريال مدريد، بتسجيله 13 هدفا خلال 42 مُباراة، إلا أنه تفعيل خيار شرائه بقيمة 1.5 مليون يورو يبدو مستبعداً، خصوصا مع اقتراب انضمام البرازيل إندريك، قادما من بالميراس، واحتمال التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان".

وأضافت الصحيفة: "يُشكل وصول لاعبين جدد خط هجوم مكتظًا بالفعل؛ ما قد يُقلّل من فرص خوسيلو في الحصول على دقائق لعب كافية، كما أعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد في ريال مدريد، حيث فاق أداءه جميع التوقعات، لكنه ينتظر قرار النادي بعد التشاور مع الإدارة الفنية وعائلته".