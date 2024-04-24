نجم ريال مدريد على رادار الأندية السعودية
كشفت صحيفة "ماركا" أن خوسيلو، مهاجم ريال مدريد، أصبح هدفا للأندية السعودية التي ترغب في ضمه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "خوسيلو مُعار من إسبانيول ورغم أنه يقدم موسما مميزا في ريال مدريد، بتسجيله 13 هدفا خلال 42 مُباراة، إلا أنه تفعيل خيار شرائه بقيمة 1.5 مليون يورو يبدو مستبعداً، خصوصا مع اقتراب انضمام البرازيل إندريك، قادما من بالميراس، واحتمال التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان".
وأضافت الصحيفة: "يُشكل وصول لاعبين جدد خط هجوم مكتظًا بالفعل؛ ما قد يُقلّل من فرص خوسيلو في الحصول على دقائق لعب كافية، كما أعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد في ريال مدريد، حيث فاق أداءه جميع التوقعات، لكنه ينتظر قرار النادي بعد التشاور مع الإدارة الفنية وعائلته".
وتابع التقرير: "مع ذلك، لا يزال خوسيلو مرتبطًا بعقد مع إسبانيول لموسم آخر، وتبقى مسألة شراء عقده من قبل ريال مدريد مفتوحة، مع إمكانية تدخل أندية أخرى، خاصة من الدوري السعودي الذي يسعى لجذب لاعبين مميزين من أوروبا، وخوسيلو أحد أهدافهم".
واختتم: "مع ما يُحيط الغموض بمستقبل خوسيلو مع ريال مدريد، يُظهر أنشيلوتي رغبة في استمراره، لكن مع ازدحام خط الهجوم ووصول لاعبين جدد، يصبح قرار التمسك به صعبًا. يبقى القرار النهائي بيد إدارة النادي بعد تقييم جميع العوامل".
يذكر أن ريال مدريد فاز في الكلاسيكو على غريمه برشلونة (3-2) يوم الأحد الماضي، في الجولة 32 من الدوري الإسباني، ليقترب أكثر من حسم اللقب.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بفارق 11 نقطة أمام وصيفه برشلونة، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.
على جانب آخر، يخوض الريال مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث يقام الذهاب يوم 30 أبريل الحالي، والإياب يوم 8 مايو المقبل.