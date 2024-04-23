ريال مدريد يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن لاعبه أردا غولر

قلب انتصار ريال مدريد على غريمه برشلونة، في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني، الأحد الماضي، وضعية لاعب الوسط الشاب أردا غولر الذي راجت أخبار حول اعتزامه مغادرة الفريق الملكي بسبب وضعيته الصعبة وعدم حصوله على الوقت الكافي من قبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بحسب ما أوردته تقارير إخبارية إسبانية.

وذكرت مصادر قريبة من ريال مدريد أن إدارة النادي والمدرب كارلو أنشيلوتي لا يعتزمان التفريط في اللاعب التركي البالغ من العمر 19 عامًا، بل إن فوز رفاق جود بيلنغهام بالكلاسيكو وتوسيع الفارق عن ملاحقهم المباشر إلى 11 نقطة في صدارة مسابقة الليغا، سيدفع أنشيلوتي إلى تغيير موقفه من غولر بمنحه أكثر وقت ممكن انطلاقًا من المباراة المقبلة أمام ريال سوسيداد.

وذكر تقرير إخباري أن أنشيلوتي تحدث عن وضعية النجم التركي، وقال إنه "يحتاج إلى الصبر وعدم التسرع واستعجال قرار الخروج، مضيفًا أن غولر سيحصل على أكثر دقائق في المباريات المقبلة، وفق ما نقلته المصادر ذاتها.

وفي ظل اقتراب الريال من حسم لقب الدوري الإسباني، سيحتاج أنشيلوتي إلى إراحة الكثير من العناصر الأساسية التي سيحتاجها بالتأكيد في مباريات دوري الأبطال التي قد تصل إلى 3 مباريات في حال التأهل على حساب بايرن ميونخ، وهو ما سيمكن غولر من اللعب أساسيًا في بعض المقابلات.

وتطرق أنشيلوتي إلى وضعية اللاعب التركي الشاب، قائلاً في المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو: "سيحصل أردا غولر على الدقائق التي يريد لعبها لإظهار قيمته الكروية."

وأكد المدرب الإيطالي أنه تحدث مع لاعبه، مشيرًا إلى أن غولر مطالب بقليل من الصبر، طالما أنه موهبة كروية كبيرة ستحصل على فرصتها في الأوان المناسب لكن عليه التحلي بالصبر والعزيمة."

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة، لعب أردا غولر 6 مباريات في كل المسابقات، وسجل هدفًا واحدًا حتى الآن.