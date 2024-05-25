تفاصيل اتفاق بايرن ميونخ مع كومباني لقيادة الفريق
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن التفاصيل النهائية لاتفاق إدارة بايرن ميونخ مع نظيرتها بيرنلي الإنجليزي، من أجل التوقيع مع البلجيكي فينسينت كومباني لتولّي تدريب الفريق البافاري في الموسم المقبل.
ورحل توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.
وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين بايرن وبيرنلي بشأن كومباني، حيث كان يرغب النادي الإنجليزي في الحصول على مبلغ مالي 20 مليون جنيه إسترليني مقابل تركه، بينما كان يرغب بايرن في دفع 10 ملايين فقط.
ووفقًا لما ذكره رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، فإن "بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق مع نادي بيرنلي من أجل أن يكون كومباني المدير الفني الجديد، مقابل دفع 12 مليون يورو للنادي الإنجليزي".
وأضاف: "سيوقع كومباني على عقد مع بايرن ميونخ لمدة 3 سنوات".
وكان المدرب البلجيكي هو الأقرب في الفترة الأخيرة من تدريب الفريق البافاري بعد فشل المفاوضات مع الإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون السابق، والألماني أوليفير جلاسنر مدرب كريستال بالاس.
وأنهى بايرن ميونخ، الموسم الماضي، في ألمانيا دون الحصول على أي بطولة، واحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.
واحتل كومباني برفقة بيرنلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهبط لدوري القسم الثاني.
ولعب كومباني من قبل في فريق هامبورغ الألماني، من 2006 حتى 2008، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.