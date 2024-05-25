تفاصيل اتفاق بايرن ميونخ مع كومباني لقيادة الفريق

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن التفاصيل النهائية لاتفاق إدارة بايرن ميونخ مع نظيرتها بيرنلي الإنجليزي، من أجل التوقيع مع البلجيكي فينسينت كومباني لتولّي تدريب الفريق البافاري في الموسم المقبل.

ورحل توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين بايرن وبيرنلي بشأن كومباني، حيث كان يرغب النادي الإنجليزي في الحصول على مبلغ مالي 20 مليون جنيه إسترليني مقابل تركه، بينما كان يرغب بايرن في دفع 10 ملايين فقط.