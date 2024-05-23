آخر تطورات مفاوضات بايرن ميونخ للتعاقد مع كومباني
كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات بحث نادي بايرن ميونخ عن مدرب جديد خلفًا لتوماس توخيل، الذي رحل رسميًّا عن الفريق الألماني.
ورحل توماس توخيل بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.
ووفقًا لِما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، فقد توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع فينسينت كومباني مدرب بيرنلي من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن بايرن اقترب من التعاقد مع المدرب البلجيكي بعد موافقة مجلس الإشراف على اسمه.
فيما قال الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي ألمانيا" فلوريان بلتنبرغ، إن "المفاوضات مستمرة ما بين بايرن وبيرنلي، لأن النادي الألماني لن يدفع 20 مليون يورو التي يطلبها نظيره الإنجليزي للسماح لكومباني بالخروج لتدريب النادي البافاري"
وأضاف: "كومباني ليس في ميونخ حاليًّا، فما زال ينتظر الضوء الأخضر من ناديه".
فيما قال فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة إكس، إن "كومباني وافق على تدريب بايرن ميونخ بعد أول خمس دقائق فقط من أول مكالمة تلقاها من إدارة البافاري".
وعانى بايرن ميونخ على مدار الفترات الماضية كثيرًا في مسألة إيجاد مدرب جديد، وقوبل بالرفض من جانب العديد من الأسماء اللامعة في عالم التدريب.
ورفض أكثر من مدرب تولي مسؤولية تدريب البافاري، مثل: رالف رانغنيك، ويوليان ناغلزمان.
وقاد كومباني فريق بيرنلي في 96 مباراة فاز بـ41 منها وتعادل في 24 مرة وخسر 31 مرة.
واحتل كومباني برفقة بيرنلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهبط لدوري القسم الثاني.