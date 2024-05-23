آخر تطورات مفاوضات بايرن ميونخ للتعاقد مع كومباني

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات بحث نادي بايرن ميونخ عن مدرب جديد خلفًا لتوماس توخيل، الذي رحل رسميًّا عن الفريق الألماني.

ورحل توماس توخيل بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.

ووفقًا لِما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، فقد توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع فينسينت كومباني مدرب بيرنلي من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن بايرن اقترب من التعاقد مع المدرب البلجيكي بعد موافقة مجلس الإشراف على اسمه.