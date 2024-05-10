مفاجأة.. تجدد أنباء عودة ميسي إلى برشلونة

وترك ميسي برشلونة في أغسطس 2021، وانتقل كلاعب حر إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين، والعام الماضي قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وكشف الصحفي جوليم بلاغي مؤلف كتاب "ميسي"، والقريب من النجم الأرجنتيني أن بطل مونديال 2022 سيعود حتمًا إلى برشلونة.

وقال جوليم بلاغي في تصريحات صحفية إن ميسي سيعود إلى برشلونة، في الوقت الذي سيتقاطع فيه طريق البارسا وليو ميسي مرة أخرى.

وأضاف: "حاليًّا ميسي يستمتع بوقته في إنتر ميامي، لكن سيأتي اليوم الذي يجب فيه العودة إلى المنزل. وأعتقد أن بالنسبة له المنزل هو برشلونة".