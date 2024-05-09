فتح باب المزايدة على منديل تعهد فيه نادي برشلونة بضم ميسي (صور)

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر/ كانون الأول 2000 حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

وبلغ سعر المزايدة على الوثيقة، التي وصفتها دار مزادات بونهامز البريطانية بأنها "حبر أزرق على منديل شمعي إسباني"، 220 ألف جنيه استرليني (274824 دولارا) بعد وقت قصير من فتح المزاد وفقا لموقع الدار على الإنترنت.

وتنتهي المزايدة عبر الإنترنت في 17 مايو أيار ويبلغ السعر الاسترشادي ما بين 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني.