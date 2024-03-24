اشتعال النار في سيارة فيرستابن (فيديو)

خرج بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول من سباق جائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد، بعد اشتعال النار في سيارته لتتوقف مسيرة تفوق رد بول وتتراجع الثقة في قدرة سيارته على الاستمرار في المنافسة.

وبدأ فرستابن السباق من المركز الأول لكن كارلوس ساينز سائق فيراري تجاوزه واشتكى السائق الهولندي بعد ذلك من مشكلات فنية في السيارة قبل أن يخرج الدخان من السيارة.

وهذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها فرستابن لعدم إكمال سباق في البطولة منذ خروجه من سباق أستراليا في حلبة ألبرت بارك في ملبورن قبل عامين.

وأضطر أيضا في وقت سابق بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس للخروج من السباق بسبب عطل في وحدة الطاقة (المحرك).

وبسبب تفوق سيارة رد بول وقدرتها المستمرة على المنافسة طوال عامين ماضيين نجح فرستابن في حصد ألقاب السائقين في المواسم الثلاثة الأخيرة بينما توج رد بول بلقب الصانعين مرتين متتاليتين.

وتعتبر انتكاسة فرستابن متصدر الترتيب بمثابة جرس إنذار للفريق الذي يتخذ من مليتون كينز بإنجلترا مقرا له إذ تقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في قائمتي السائقين والصانعين إلى أربع نقاط بعد فوز الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بسباق جائزة أستراليا الكبرى اليوم الأحد.