اشتعال النار في سيارة فيرستابن (فيديو)
خرج بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول من سباق جائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد، بعد اشتعال النار في سيارته لتتوقف مسيرة تفوق رد بول وتتراجع الثقة في قدرة سيارته على الاستمرار في المنافسة.
وبدأ فرستابن السباق من المركز الأول لكن كارلوس ساينز سائق فيراري تجاوزه واشتكى السائق الهولندي بعد ذلك من مشكلات فنية في السيارة قبل أن يخرج الدخان من السيارة.
وهذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها فرستابن لعدم إكمال سباق في البطولة منذ خروجه من سباق أستراليا في حلبة ألبرت بارك في ملبورن قبل عامين.
وأضطر أيضا في وقت سابق بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس للخروج من السباق بسبب عطل في وحدة الطاقة (المحرك).
وبسبب تفوق سيارة رد بول وقدرتها المستمرة على المنافسة طوال عامين ماضيين نجح فرستابن في حصد ألقاب السائقين في المواسم الثلاثة الأخيرة بينما توج رد بول بلقب الصانعين مرتين متتاليتين.
وتعتبر انتكاسة فرستابن متصدر الترتيب بمثابة جرس إنذار للفريق الذي يتخذ من مليتون كينز بإنجلترا مقرا له إذ تقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في قائمتي السائقين والصانعين إلى أربع نقاط بعد فوز الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بسباق جائزة أستراليا الكبرى اليوم الأحد.
وقال كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول للصحفيين "نحن جميعا فريق واحد وهذا الخروج المبكر من السباق يضر بالجميع بصورة متساوية.
"علينا التعلم من التجربة بعد أن مر عامان دون خروج مبكر من السباقات لأسباب فنية وهذا مميز".
وأضاف هورنر عن فرستابن "من المميز بعد ثلاثة سباقات أنه لا يزال يتصدر الترتيب في البطولة حتى بعد هذا الخروج من السباق".
وقال فرستابن إنه شعر أن السيارة كانت على ما يرام خلال لفة الإحماء بينما تعطلت المكابح في الجهة اليمنى مع بداية السباق.
وقال فرستابن (26 عاما) للصحفيين أيضا "بالطبع استمرت درجة الحرارة في الارتفاع.
"ومن ثم كنت أقود بصفة أساسية السيارة بينما كانت مكابح اليد في وضع التشغيل..."
وأضاف فرستابن "ولهذا السبب كان وضع السيارة غريبا عند بعض المنحنيات. لم تكن مستقرة كثيرا".
واحتل سائق رد بول الثاني المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الخامس في سباق اليوم واشتكى من تراجع سرعة السيارة وبعض المتاعب خلال فعاليات السباق الثالث من الموسم نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي.
واحتل بيريز المركز الثاني بعد فرستابن في الجولتين الأولى والثانية من الموسم في البحرين والسعودية.
وقال هورنر إن بيريز ربما لم يكن يدرك أن سيارته تعرضت لبعض الأضرار عند تجاوزه الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن خلال السباق.
وحصد فيراري الحد الأقصى من النقاط بحصول سائقه الثاني شارل لوكلير القادم من موناكو على المركز الثاني بعد زميله ساينز وتسجيله أسرع لفة.
وقال بيريز إن فوز فيراري اليوم كان مؤكدا حتى وإن أكمل فرستابن السباق بسبب سرعة الفريق الأحمر الواضحة.