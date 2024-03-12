أسطورة يد الزمالك: النشاط كان في طريقه للإلغاء بسبب مرتضى منصور
كشف أحمد الأحمر، أسطورة وقائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أن نشاط الفريق كان في طريقه للإلغاء في وقت المجلس السابق بقيادة مرتضى منصور، مشددا على أنه ما زال يملك شغفًا كبيرًا للعبة رغم بلوغه سن الأربعين.
وقال الأحمر، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، اليوم الثلاثاء: "قليلون من وصل لسن الـ40 في لعبة كرة اليد، الموضوع له علاقة بالشغف، وهذا يجعلني أتدرب بشكل جيد، وهذا الشغف ما زال موجودا إلى حد ما".
وأضاف: "الشغف لم يقل، لكن السؤال إلى أين سأصل؟ أنا أركز مع الفريق لحصد البطولات، وفي مستجدات كثيرة حدثت في النادي، أنا كنت سأترك الزمالك قبل بداية الموسم، بسبب مشكلة مع المجلس السابق، وحاولت أن أحل الأمور لأنني وجدت أن الأزمة مع الفريق كله، والحمد لله مع المجلس الحالي الأمور مستقرة وأفضل".
وأشار: "اللعبة كانت ستُلغى في نادي الزمالك وهذا كان الفكر وقتها، أنا تحدثت مع 3 لاعبين أحمد سامح وأحمد وليد ومؤمن زكي، أنا من وقعت معهم عقودا، ولم يكن أحد يهتم في النادي باللعبة".
وقال "الأحمر": "كان هناك تهديد بإلغاء اللعبة، ولم يكن أحد في النادي يهتم بكرة اليد، وكان الطريق يسير نحو إلغائها، حيث رحل 7 لاعبين من دون أن يتم ضم لاعبين جدد، كانت فترة صعبة ومظلمة في كرة اليد".
وبسؤاله عن ترشحه في الدورة الانتخابية القادمة لنادي الزمالك ؟ أجاب: "لا أعرف، لكن وارد".
ويعد أحمد الأحمر، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي، أخيراً، أحد أبرز أساطير اللعبة في مصر، لما حققه من إنجازات، سواء على المستوى الشخصي أو المحلي أو العالمي أو الأفريقي.
وكتب الأحمر تاريخا مشرفا لكرة اليد من خلال تحقيق 5 ألقاب أفريقية من أصل 10 مشاركات، والمشاركة في 9 بطولات عالمية، فضلا عن المشاركة في 4 دورات أولمبية، آخرها تحقيق المركز الرابع في طوكيو 2020.