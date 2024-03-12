أسطورة يد الزمالك: النشاط كان في طريقه للإلغاء بسبب مرتضى منصور

كشف أحمد الأحمر، أسطورة وقائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أن نشاط الفريق كان في طريقه للإلغاء في وقت المجلس السابق بقيادة مرتضى منصور، مشددا على أنه ما زال يملك شغفًا كبيرًا للعبة رغم بلوغه سن الأربعين.

وقال الأحمر، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، اليوم الثلاثاء: "قليلون من وصل لسن الـ40 في لعبة كرة اليد، الموضوع له علاقة بالشغف، وهذا يجعلني أتدرب بشكل جيد، وهذا الشغف ما زال موجودا إلى حد ما".

وأضاف: "الشغف لم يقل، لكن السؤال إلى أين سأصل؟ أنا أركز مع الفريق لحصد البطولات، وفي مستجدات كثيرة حدثت في النادي، أنا كنت سأترك الزمالك قبل بداية الموسم، بسبب مشكلة مع المجلس السابق، وحاولت أن أحل الأمور لأنني وجدت أن الأزمة مع الفريق كله، والحمد لله مع المجلس الحالي الأمور مستقرة وأفضل".