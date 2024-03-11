أحمد السقا يصدم جمهور الزمالك مع رامز جلال

أثار الفنان المصري، أحمد السقا، غضب جماهير نادي الزمالك خلال ظهوره في برنامج "رامز جاب م الآخر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وظهر السقا في حلقة اليوم رفقة الفنان باسم سمرة.

ويعرف عن السقا أنه من مشجعي نادي الزمالك، كما كان لاعبا في النادي الأبيض خلال مراحل الناشئين.

وأثناء حلقة اليوم تراجع السقا عن تشجيع الزمالك، حيث قال لرامز جلال: "أنا أهلاوي" وهو ما صدم رامز جلال نفسه الذي رد سريعا "إنت غيرت؟!".

نجوم الرياضة

وكشف الإعلان الرسمي الذي طرحه الفنان رامز جلال لبرنامج المقالب الجديد الخاص به والذي يعرض في شهر رمضان، عن تواجد العديد من نجوم الرياضة المصرية والعربية ضمن الحلقات.

وظهرت ملامح المقلب في الإعلان التشويقي للبرنامج، حيث يسقط الضيف في منحدر به ثعبان وكلب، ثم يصل في النهاية إلى بحيرة ماء، ليلتقي فيها بضحية أخرى.

ومن أبرز نجوم الأهلي والزمالك الذين ظهروا في إعلان البرنامج: محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات وأكرم توفيق ومصطفى شوبير، بالإضافة إلى محمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد من الفريق الأبيض، بجانب محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر.

كما ظهر أيضًا في البرومو، نجم نادي الهلال السعودي، علي البليهي، وفراس البريكان.