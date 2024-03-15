الدوري الأوروبي: ميلان يتأهل إلى دور الـ8 بفوزه على سلافيا براغ
تأهل ميلان إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، بفوزه 3-1 خارج ملعبه على 10 لاعبين من سلافيا براغ في إياب دور الستة عشر لينتصر في النتيجة الإجمالية 7-3، بينما تقدم وست هام يونايتد في البطولة بفوز قياسي على فرايبورغ.
وتبددت آمال صاحب الأرض في تعويض خسارته ذهابًا 4-2 في الدقيقة 20 عندما حصل القائد توماس هوليش على بطاقة حمراء إثر تدخله على ديفيد كالابريا لاعب ميلان.
وهزَّ كريستيان بوليسيك، وروبن لوفتوس تشيك، ورافائيل لياو، الشباك في الشوط الأول ليفرض ميلان بطل أوروبا 7 مرات هيمنته على المواجهة.
وقبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل ماتي يوراشيك هدف سلافيا براج الوحيد.
وفاز وست هام 5-صفر على فرايبورغ بأهداف لوكاس باكيتا، وجارود بوين، وآرون كريسويل، وثنائية من محمد قدوس، في أكبر انتصار يحققه الفريق في بطولة أوروبية كبرى على الإطلاق ليتقدم إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 5-1.
وحسم بنفيكا مقعده في دور الثمانية بفوزه 1-صفر على رينجرز الأسكتلندي بهدف رافا سيلفا في الدقيقة 66، لينتصر الفريق البرتغالي بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.