الدوري الأوروبي: ميلان يتأهل إلى دور الـ8 بفوزه على سلافيا براغ

وتبددت آمال صاحب الأرض في تعويض خسارته ذهابًا 4-2 في الدقيقة 20 عندما حصل القائد توماس هوليش على بطاقة حمراء إثر تدخله على ديفيد كالابريا لاعب ميلان.

وهزَّ كريستيان بوليسيك، وروبن لوفتوس تشيك، ورافائيل لياو، الشباك في الشوط الأول ليفرض ميلان بطل أوروبا 7 مرات هيمنته على المواجهة.

وقبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل ماتي يوراشيك هدف سلافيا براج الوحيد.