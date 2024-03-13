العقوبات المتوقعة على ميلان حال إدانته بالفساد
يواجه نادي ميلان الإيطالي أزمة خطيرة قد تهدده بعقوبات مغلظة سواء من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أو أوروبيا عن طريق "يويفا"، حال إدانته بالتحايل الرياضي الجسيم، في القضية التي أثيرت خلال الأيام الماضية.
وداهمت الشرطة الإيطالية مكاتب ميلان، يوم الثلاثاء، في إطار تحقيقات هيئة الادعاء العام بشأن بيع النادي.
واشترت مجموعة "ريد بيرد كابيتال بارتنرز" الأمريكية نادي ميلان من مواطنتها "إيليوت مانغمنيت" في أغسطس 2022، لكن هيئة الإدعاء العام زعمت أن "إيليوت" ما زالت تمتلك وتتحكم في النادي الإيطالي.
وأشارت الشرطة إلى أنها فتشت منازل الرئيس التنفيذي الحالي جورجيو فورلاني والرئيس التنفيذي السابق إيفان غازيديس، الذي شغل المنصب ذاته بين عامي 2018 و2022.
ويتم التحقيق مع فورلاني وغازيديس بشأن ادعاءات بشأن إخفاء معلومات عن اتحاد الكرة الإيطالي تخص صفقة بيع النادي.
ومن المتوقع أن يتم تحويل القضية إلى مكتب المدعي العام الإيطالي، وذلك في حال التأكد من وجود جرائم مُتعلقة بعملية شراء "ريد بيرد" للنادي.
وقالت صحيفة "لا غازيتا" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن العقوبات المتوقع فرضها على ميلان حال إثبات التهم، فإن "النادي يواجه خطر الهبوط للدرجة الثانية بحال تم الحكم عليه بالتحايل الرياضي الجسيم".
وأضاف التقرير: "وفي حال ثبوت التحايل على قانون العدالة الرياضية فسيكون هناك خصم نقاط، بينما الغرامة تكون فقط لانتهاك المادة 32، وأيضًا (يويفا) قد يحرمه أوروبيًّا حال تمت الإدانة مع فرض غرامات مالية".
ويحتل ميلان المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 59 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان.
ومرّ ميلان بنتائج مختلفة هذا الموسم، بعدما تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإيطالي في بعض فترات الموسم، إذ تعثر في 10 مباريات، مقابل 18 انتصارًا، فيما ودع كأس إيطاليا من دور ربع النهائي عقب الهزيمة من أتالانتا (2-1).
ميلان ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، ليُشارك في الدوري الأوروبي، وبلغ دور الـ16 من اليوروباليغ وفاز في الذهاب على سلافيا براغ التشيكي بنتيجة (4-2)، ويُقام لقاء الإياب بين الفريقين، مساء الخميس.