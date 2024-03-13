العقوبات المتوقعة على ميلان حال إدانته بالفساد

يواجه نادي ميلان الإيطالي أزمة خطيرة قد تهدده بعقوبات مغلظة سواء من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أو أوروبيا عن طريق "يويفا"، حال إدانته بالتحايل الرياضي الجسيم، في القضية التي أثيرت خلال الأيام الماضية.

وداهمت الشرطة الإيطالية مكاتب ميلان، يوم الثلاثاء، في إطار تحقيقات هيئة الادعاء العام بشأن بيع النادي.

واشترت مجموعة "ريد بيرد كابيتال بارتنرز" الأمريكية نادي ميلان من مواطنتها "إيليوت مانغمنيت" في أغسطس 2022، لكن هيئة الإدعاء العام زعمت أن "إيليوت" ما زالت تمتلك وتتحكم في النادي الإيطالي.

وأشارت الشرطة إلى أنها فتشت منازل الرئيس التنفيذي الحالي جورجيو فورلاني والرئيس التنفيذي السابق إيفان غازيديس، الذي شغل المنصب ذاته بين عامي 2018 و2022.