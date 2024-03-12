بعد التحقيق بمزاعم فساد.. ميلان يرد في بيان رسمي

أصدر نادي ميلان بيانًا رسميًا للرد على الواقعة التي حدثت، اليوم الثلاثاء، إثر مداهمة شرطة الأموال العامة في إيطاليا، مقر النادي بحثًا عن وثائق تتعلق بانتقال ملكية النادي، من صندوق الاستثمار (Elliot) إلى نظيره (RedBird Capital).

ووفقًا لما ذكرته الصحف الإيطالية، فإن الشرطة المالية الإيطالية داهمت مقر ميلان، وحصلت على مستندات تتعلق بعملية البيع التي وقعت العام 2022.

وأضافت التقارير أن الشرطة تشكك بملكية "ريد بيرد" للنادي صاحب لقب دوري أبطال أوروبا في 7 مناسبات.

ولا يزال من الممكن أن ينتمي ميلان إلى صندوق "إليوت"، وللأمريكي بول سينغر، على الرغم من أن مواطنه جيري كاردينالي، المدير التنفيذي لشركة "ريد بيرد"، هو المالك المفترض للنادي، منذ أغسطس 2022.