بعد التحقيق بمزاعم فساد.. ميلان يرد في بيان رسمي
أصدر نادي ميلان بيانًا رسميًا للرد على الواقعة التي حدثت، اليوم الثلاثاء، إثر مداهمة شرطة الأموال العامة في إيطاليا، مقر النادي بحثًا عن وثائق تتعلق بانتقال ملكية النادي، من صندوق الاستثمار (Elliot) إلى نظيره (RedBird Capital).
ووفقًا لما ذكرته الصحف الإيطالية، فإن الشرطة المالية الإيطالية داهمت مقر ميلان، وحصلت على مستندات تتعلق بعملية البيع التي وقعت العام 2022.
وأضافت التقارير أن الشرطة تشكك بملكية "ريد بيرد" للنادي صاحب لقب دوري أبطال أوروبا في 7 مناسبات.
ولا يزال من الممكن أن ينتمي ميلان إلى صندوق "إليوت"، وللأمريكي بول سينغر، على الرغم من أن مواطنه جيري كاردينالي، المدير التنفيذي لشركة "ريد بيرد"، هو المالك المفترض للنادي، منذ أغسطس 2022.
وقال النادي في بيانه الرسمي: "فيما يتعلق بمداهمة مقر النادي اليوم، يود نادي إيه سي ميلان التأكيد على أنه طرف ثالث في العملية ولا علاقة له بالإجراءات الجارية المتعلقة بالاستحواذ والعملية التي تمت في أغسطس 2022".
وأضاف: "يؤكد النادي أن التحقيق، الذي يشمل أيضًا الممثلين القانونيين المخولين بالتوقيع، جورجيو فورلاني، وإيفان غازيديس، الرئيس التنفيذي الحالي والسابق للنادي، يفترض وجود اتصالات غير صحيحة مع هيئة الرقابة المختصة، والنادي يقدم التعاون الكامل لسلطة التحقيق".
يذكر أنه حال ثبوت التهمة، فإن النادي قد يكون مهددًا بتوقيع عقوبات محلية وأوروبية.
يذكر أن ميلان يحتل، حاليًا، المركز الثاني في الدوري الإيطالي مبتعدًا بفارق 16 نقطة خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب قبل 10 جولات على نهاية المسابقة.