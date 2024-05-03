بوغاتشار مرشح للفوز بلا منازع في ظهوره الأول بسباق إيطاليا للدراجات

تصب الترشيحات في صالح تادي بوغاتشار في سباق إيطاليا للدراجات الذي ينطلق يوم السبت في تورينو لدرجة يبدو معها أن المنافسة ستكون على المركز الثاني.

وقدم المتسابق السلوفيني البالغ من العمر 25 عاما، والذي سيشارك في سباق إيطاليا لأول مرة، أداء قويا هذا الموسم إذ حقق سبعة انتصارات في 10 أيام من التسابق، بما في ذلك سباق لييغ-باستوني-لييغ حيث عبر خط النهاية منفردا.

وقال النجم الإسباني المعتزل ألبرتو كونتادور متحدثا عن سباق إيطاليا الذي يستمر لثلاثة أسابيع: "ما يفعله غير عادي ويمكنه الفوز بكل سباق يدخله".

وأضاف: "بالنسبة لي، إنه أفضل متسابق دراجات في العالم. حقيقي أنه قد يتعرض لحادث أو مشكلة فنية، لكنه يبلي بلاء حسنا في المرتفعات القصيرة والطويلة، يطير في سباقات ضد الساعة لديه كل المقومات".

ورغم أن متسابق فريق الإمارات لم يسبق له المشاركة في سباق إيطاليا، فلا شك في قدرته على الصمود خلال السباق الذي يمتد ثلاثة أسابيع بعد فوزه بسباق فرنسا مرتين.