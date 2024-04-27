بوغاتشار يستهدف تحقيق ثلاثية تاريخية
قال أسطورة الدراجات الإسباني ألبرتو كونتادور إن تادي بوغاتشار يبدو منافسا لا يمكن إيقافه في سباق إيطاليا للدراجات هذا العام، ويمكن أيضا أن يحقق إنجازا غير مسبوق في التاريخ بفوزه بجميع السباقات الثلاثة الكبرى خلال الموسم نفسه.
وبدأ السلوفيني بوغاتشار الموسم بشكل مثير، وقدّم أداء هجوميا فرديا، ليفوز بسباق لييغ-باستوني-لييغ، الأحد الماضي، بعد أن حقق الفوز أيضا في سباقي سترادي بيانكي وكتالونيا.
ويُعد بوغاتشار (25 عاما) متسابق فريق الإمارات المرشح الأوفر حظا للفوز بسباق إيطاليا في أول مشاركة له، ويعتقد كونتادور أنه بصدد الارتقاء بمنافسات الدراجات للرجال إلى مستويات جديدة.
وقال كونتادور الفائز بسباق إيطاليا مرتين، لرويترز في مايوركا حيث ينضم إلى ثمانية آلاف متسابق هاوٍ في سباق جران فوندوك: "أعتقد أنه إذا لم يتعرض لأية وعكة أو حادث أو مشكلة ميكانيكية، سيكون من الصعب للغاية التغلب عليه".
وأضاف: "يؤدي بشكل جيد خلال المرتفعات الطويلة والقصيرة، ويطير في مراحل ضد الساعة، وفي منحدرات الهبوط يسير بشكل جيد، حتى خلال الظروف الجوية السيئة، إنه يملك كل الإمكانات".
وأحرز بوغاتشار سباق فرنسا للدراجات عامي 2020 و2021، لكن يوناس فينغارد انتزع اللقب منه في العامين الماضيين، وقال كونتادور إن المتسابق الدنماركي سيشكل مرة أخرى العقبة الرئيسة أمام بوغاتشار نحو الفوز بسباق فرنسا للمرة الثالثة هذا العام.
لكنه قال إن بوغاتشار يمكنه الوصول لآفاق جديدة، وتسطير اسمه في سجلات رياضة الدراجات مع أساطير مثل إيدي ميركس، كما يمكن للهولندي ماتيو فان دير بويل تحقيق هذا.
وقال كونتادور (41 عاما) الذي اعتزل في 2017: "أعتقد أننا في مرحلة ذهبية لمنافسات الدراجات للرجال".
وأتم: "ربما لا يملكون في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا نجما كبيرا، لكننا بحاجة للاستمتاع سواء كان النجوم من سلوفينيا أو هولندا أو بلجيكا. إنه أمر لا يصدق، أن يوجد متسابقون مثل بوغاتشار وفينغارد وفان دير بويل".
وواصل كونتادور: "بوغاتشار يقدم شيئا غير مسبوق في التاريخ، وكذلك ما قدمه ماتيو (فان دير بويل) في باريس-روبيه وفلاندرز، نود الاستمتاع بهذه الفترة. بالنسبة لي، بوغاتشار يمكنه الفوز بجميع السباقات".
ولم يسبق لأي متسابق الفوز بجميع السباقات الثلاثة الكبرى للدراجات خلال موسم واحد، لكن كونتادور يرى أن بوغاتشار يمكنه تحقيق الثلاثية.
وقال كونتادور: "أعتقد أنه إذا فاز بوغاتشار بسباق إيطاليا وفرنسا هذا العام، سيحاول الفوز بسباق إسبانيا ليصنع التاريخ".
وتنطلق منافسات سباق إيطاليا للدراجات في الرابع من مايو المقبل.