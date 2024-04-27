بوغاتشار يستهدف تحقيق ثلاثية تاريخية

قال أسطورة الدراجات الإسباني ألبرتو كونتادور إن تادي بوغاتشار يبدو منافسا لا يمكن إيقافه في سباق إيطاليا للدراجات هذا العام، ويمكن أيضا أن يحقق إنجازا غير مسبوق في التاريخ بفوزه بجميع السباقات الثلاثة الكبرى خلال الموسم نفسه.

وبدأ السلوفيني بوغاتشار الموسم بشكل مثير، وقدّم أداء هجوميا فرديا، ليفوز بسباق لييغ-باستوني-لييغ، الأحد الماضي، بعد أن حقق الفوز أيضا في سباقي سترادي بيانكي وكتالونيا.

ويُعد بوغاتشار (25 عاما) متسابق فريق الإمارات المرشح الأوفر حظا للفوز بسباق إيطاليا في أول مشاركة له، ويعتقد كونتادور أنه بصدد الارتقاء بمنافسات الدراجات للرجال إلى مستويات جديدة.

وقال كونتادور الفائز بسباق إيطاليا مرتين، لرويترز في مايوركا حيث ينضم إلى ثمانية آلاف متسابق هاوٍ في سباق جران فوندوك: "أعتقد أنه إذا لم يتعرض لأية وعكة أو حادث أو مشكلة ميكانيكية، سيكون من الصعب للغاية التغلب عليه".

وأضاف: "يؤدي بشكل جيد خلال المرتفعات الطويلة والقصيرة، ويطير في مراحل ضد الساعة، وفي منحدرات الهبوط يسير بشكل جيد، حتى خلال الظروف الجوية السيئة، إنه يملك كل الإمكانات".