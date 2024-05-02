حقيقة عودة لاعبات طائرة الزمالك إلى الأهلي

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى عودة لاعبات الزمالك إلى القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي، بعد فشلهم في التتويج مع الزمالك بعد انتقالهم إليه.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "ما تتردد عن عودة لاعبات فريق الطائرة بالزمالك الذين انضموا إليه قادمين من الأهلي خبر لا أساس له من الصحة".

وأضاف نقلا عن مصادره: "مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، رفض عودة اللاعبات اللاتى رحلن عن الفريق الأحمر مرة أخرى، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أغلق هذا الملف".

وواصل: "إدارة الزمالك تواصلت مع بعض المسئولين في النادي الأهلي واستفسروا عن هذا الأمر، ولكن مسؤولي القلعة الحمراء أكدوا لهم أنه لا يفكر في عودة اللاعبات".

واختتم: "هذه الشائعات ترددت بعد تسريب أخبار تفيد بوجود نية من مجلس إدارة الزملك في تخفيض عقود اللاعبات بنسبة 50% أو أكثر".