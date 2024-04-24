الأهلي المصري يتوج ببطولة إفريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة

توج الأهلي المصري، الثلاثاء بلقب بطولة إفريقيا للأندية البطلة في الكرة الطائرة وذلك عقب فوزه على فريق مولودية بوسالم التونسي، حامل اللقب بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة النهائي التي احتضنتها القاهرة.

وفرض النادي الأهلي المدعم بجماهير غفيرة حضرت الدور النهائي، سيطرته على المباراة لينهي اللقاء دون صعوبة بثلاثة أشواط متتالية تفاصيلها 25/21 و25/17 و25/18، ويتوج بطلا لأندية إفريقيا للكرة الطائرة للمرة 16 في تاريخه.