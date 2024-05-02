نجم مانشستر يونايتد يرد بقوة على قرار وضعه على لائحة المغادرين
رد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على الأخبار المتداولة حول رغبة فريقه في الاستغناء عن خدماته بنهاية موسم 2023 ـ 2024، وذلك في إطار سياسة جديدة لمالكي فريق الشياطين الحمر تنبني على التفريط في جل اللاعبين، وتكوين فريق شاب للمنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة.
وأعلن راشفورد، وهو خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، رفضه التفريط فيه في نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه سيبقى في ملعب أولد ترافورد، خلال العام القادم، وفق تقارير إخبارية قريبة من المان يونايتد.
وتابعت المصادر أن اللاعب متمسك بالبقاء مع فريقه، رغم الانتقادات المتهاطلة عليه في الفترة الأخيرة بعد تراجع نتائج مان يونايتد.
وكان تقرير إخباري نشرته صحيفة "تيليغراف" كشف، أن إدارة النادي الذي يحتل المركز السادس حتى الآن في الدوري الإنجليزي، بينما غادر سباق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، مستعدة لوضع كل اللاعبين على لائحة البيع في الميركاتو الصيفي المقبل، بمن فيهم النجمان ماركوس راشفورد، وبرونو فيرنانديز.
وأضافت أن ثلاثة لاعبين فقط هم الذين لا يمكن المساس بهم، أو التفكير في بيعهم، وفقاً لتعليمات الإدارة، وهم الموهبة الصاعدة كوبي ماينو، والأرجنتيني أليخاندرو جيرناتشو، والدانماركي راسموس هويلوند.
وتعرض راشفورد لانتقادات لاذعة خلال هذا الموسم، رغم أن مدربه الهولندي إيريك تين هاغ دافع عنه الأسبوع الماضي وقال، إن اللاعب يحتاج إلى الدعم والمساندة لأنه يعد من ركائز الفريق.
وسجل راشفورد 7 أهداف، وصنع هدفين في 31 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي، كما تعرض للإصابة؛ ما رجح فرضية بيعه نهاية الموسم الجاري، رغم أنه يرتبط بعقد مع المان يونايتد يمتد حتى يونيو 2028.
وصعد اللاعب إلى الفريق الأول للشياطن الحمر بداية موسم 2016 ـ 2017 وخاض معه حتى الآن ما يقرب من 400 مباراة سجل خلالها أكثر من 140 هدفا.