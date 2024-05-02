نجم مانشستر يونايتد يرد بقوة على قرار وضعه على لائحة المغادرين

رد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على الأخبار المتداولة حول رغبة فريقه في الاستغناء عن خدماته بنهاية موسم 2023 ـ 2024، وذلك في إطار سياسة جديدة لمالكي فريق الشياطين الحمر تنبني على التفريط في جل اللاعبين، وتكوين فريق شاب للمنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة.

وأعلن راشفورد، وهو خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، رفضه التفريط فيه في نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه سيبقى في ملعب أولد ترافورد، خلال العام القادم، وفق تقارير إخبارية قريبة من المان يونايتد.

وتابعت المصادر أن اللاعب متمسك بالبقاء مع فريقه، رغم الانتقادات المتهاطلة عليه في الفترة الأخيرة بعد تراجع نتائج مان يونايتد.