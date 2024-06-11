صراع إسباني للفوز بخدمات أيوب الكعبي
اقترب المهاجم المغربي أيوب الكعبي، من الانتقال إلى الدوري الإسباني، في الموسم المقبل، بعد دخول ناديين في الصراع على ضمه خلال الميركاتو الصيفي.
وقاد الكعبي فريقه أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سجل هدف الفوز بالمباراة النهائية أمام فيورنتينا، بعد مرور 116 دقيقة من عمر اللقاء الذي امتد للوقت الإضافي.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه، إن أيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس اليوناني، على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى فريق لاس بالماس الإسباني.
وأضافت: "لاس بالماس ليس هو النادي الوحيد، المهتم بخدمات الكعبي، فهناك نادي خيتافي أيضًا الذي يسعى للحصول على خدمات المهاجم المغربي".
وواصلت: "خيتافي يتحرك لضم لاعب لتدعيم خط الهجوم، بعد رحيل بوردالاس تشوكو، ولوزانو، وداريو بوفيدا، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان غرينوود سيستمر في الموسم المقبل، ويرى أن أيوب الكعبي هو الحل المناسب".
وكتب أيوب الكعبي التاريخ في الموسم الماضي، بعد أن بات أول لاعب يسجل 11 هدفا في الأدوار الإقصائية، خلال نسخة واحدة من بطولة أوروبية للأندية.
وخاض أيوب الكعبي 48 مباراة، خلال الموسم المنتهي، سجل خلالها 34 هدفا، وأهدى تمريرتين حاسمتين.