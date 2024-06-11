صراع إسباني للفوز بخدمات أيوب الكعبي

وقاد الكعبي فريقه أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سجل هدف الفوز بالمباراة النهائية أمام فيورنتينا، بعد مرور 116 دقيقة من عمر اللقاء الذي امتد للوقت الإضافي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه، إن أيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس اليوناني، على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى فريق لاس بالماس الإسباني.

وأضافت: "لاس بالماس ليس هو النادي الوحيد، المهتم بخدمات الكعبي، فهناك نادي خيتافي أيضًا الذي يسعى للحصول على خدمات المهاجم المغربي".

وواصلت: "خيتافي يتحرك لضم لاعب لتدعيم خط الهجوم، بعد رحيل بوردالاس تشوكو، ولوزانو، وداريو بوفيدا، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان غرينوود سيستمر في الموسم المقبل، ويرى أن أيوب الكعبي هو الحل المناسب".