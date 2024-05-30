أيوب الكعبي يمنح أولمبياكوس أول لقب أوروبي في تاريخه
قاد المغربي أيوب الكعبي، فريقه أولمبياكوس اليوناني للفوز بأول بطولة أوروبية في تاريخه، بعد التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، على حساب فيورنتينا الإيطالي.
وأحرز الكعبي هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليقود أولمبياكوس اليوناني للفوز 1-صفر على فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم ويحصد أول لقب قاري كبير في تاريخه.
جاء هدف المباراة الوحيد قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني، بعدما أخفق الفريقان في التسجيل في الوقت الأصلي للمباراة التي جاءت قوية على المستوى البدني لكنها افتقرت لدقة اللمسات الأخيرة.
واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد استغرقت وقتا طويلا.
وهذه المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها فيورنتينا نهائي البطولة بعدما وصل إلى مباراة اللقب هذا الموسم دون أي خسارة.
ويحمل الهدف التاريخي الذي سجله أيوب الكعبي، رقم 11 الذي يسجله المهاجم المغربي في البطولة هذا الموسم جاءت جميعها في أدوار خروج المغلوب.
الكعبي قد هز شباك أستون فيلا الإنجليزي خمس مرات في ذهاب وإياب قبل النهائي.
وأصبح أولمبياكوس أول فريق يوناني يفوز بلقب قاري.
وكان باناثينايكوس قد اقترب من تحقيق لقب أوروبي لكنه خسر نهائي الكأس الأوروبية 1971 أمام أياكس أمستردام الهولندي.