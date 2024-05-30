أيوب الكعبي يمنح أولمبياكوس أول لقب أوروبي في تاريخه

وأحرز الكعبي هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليقود أولمبياكوس اليوناني للفوز 1-صفر على فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم ويحصد أول لقب قاري كبير في تاريخه.

جاء هدف المباراة الوحيد قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني، بعدما أخفق الفريقان في التسجيل في الوقت الأصلي للمباراة التي جاءت قوية على المستوى البدني لكنها افتقرت لدقة اللمسات الأخيرة.

واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد استغرقت وقتا طويلا.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها فيورنتينا نهائي البطولة بعدما وصل إلى مباراة اللقب هذا الموسم دون أي خسارة.