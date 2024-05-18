الأهلي المصري يحصل على توقيع لاعب الاتحاد السعودي

حصل النادي الأهلي المصري على توقيع أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد السعودي، والذي اقترب من الرحيل عن ناديه الحالي، بعد نهاية الموسم الجاري.

الاتحاد شهد موسمًا عصيبًا، عرف خلاله فشلاً كبيرًا في حملة الدفاع عن لقبه بدوري المحترفين السعودي، لتقرر إدارة النادي الجداوي غربلة الفريق من أجل استقطاب عناصر جديدة للمنافسة بقوة الموسم المقبل.

وقال مصدر خاص لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "الأهلي حصل على توقيع حجازي من أجل عودته للفريق في الموسم المقبل".

وأضاف المصدر: "الموسم الحالي هو الأخير لحجازي مع الاتحاد، حيث يتولى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ملف عوة اللاعب، وحصل بالفعل على توقيعه تمهيدا للتعاقد الرسمي معه".