الأهلي المصري يحصل على توقيع لاعب الاتحاد السعودي
حصل النادي الأهلي المصري على توقيع أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد السعودي، والذي اقترب من الرحيل عن ناديه الحالي، بعد نهاية الموسم الجاري.
الاتحاد شهد موسمًا عصيبًا، عرف خلاله فشلاً كبيرًا في حملة الدفاع عن لقبه بدوري المحترفين السعودي، لتقرر إدارة النادي الجداوي غربلة الفريق من أجل استقطاب عناصر جديدة للمنافسة بقوة الموسم المقبل.
وقال مصدر خاص لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "الأهلي حصل على توقيع حجازي من أجل عودته للفريق في الموسم المقبل".
وأضاف المصدر: "الموسم الحالي هو الأخير لحجازي مع الاتحاد، حيث يتولى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ملف عوة اللاعب، وحصل بالفعل على توقيعه تمهيدا للتعاقد الرسمي معه".
وتابع: "الأهلي سيعرض على مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مسألة حجازي، عقب الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا لحسم التعاقد معه بشكل رسمي".
على مستوى الأرقام، شارك حجازي في 21 مباراة هذا الموسم، وغاب عن كثير من المواجهات بسبب الإصابات، سجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا.
وبالمقارنة مع الموسم الماضي، فإن النجم المصري لعب 33 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، وساهم في تحقيق الدوري والسوبر السعوديين.
وكان حجازى انضم إلى الفريق السعودي قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم انتقل إلى "العميد" بعقد دائم.