صورة كرتونية تثير غضب فينيسيوس على متابعيه بمنصة "إكس"
تسببت صورة كرتونية في موجة غضب عارمة من نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور على أحد متابعيه على منصة إكس.
ورد النجم البرازيلي فينيسيوس، على تصرف أحد متابعيه، بحظره من متابعة حسابه على منصة "إكس" وذلك بعدما قام أحد النشطاء على منصة التواصل الإجتماعي، بنشر صورة كان قد رسمها بيده للنجم البرازيلي.
ويبدو أن صورة جونيور لم تكن دقيقة على الإطلاق وأظهرت وجهه وكأنه شخصية كرتونية مما دفع بطل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الرد بقسوة على المشجع بحظره من صفحته على منصة "إكس".
وعلق المشجع على الصورة قائلًا: "رسمت فينيسيوس جونيور بهذا الشكل، أرجوكم أعيدوا نشرها حتى تصل إلى اللاعب".
ومع انتشار الصورة بشكل واسع، وصلت إلى نجم ريال مدريد الذي فاجأ صاحب الرسمة، عندما قام بحظره من مشاهدة حسابه على موقع إكس، حيث بدا أن فينيسيوس غضب من الصورة ورأى أنها مصدرا للتنمر والسخرية منه.
وكان فينيسيوس ضحية للهتافات العنصرية في عدة ملاعب إسبانية، أبرزها من جماهير فياريال وريال مايوركا، إلا أنه تجاوز هذه الإهانات وكان النجم الأول في موسم ريال مدريد المميز، حيث ساهم بشكل كبير في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والليجا وكأس السوبر الإسباني.
يذكر أن نجم الريال سيلتحق بمنتخب السامبا، الذي يستعد حاليًا لخوض منافسات كوبا أمريكا، وذلك بعد أيام قليلة من تتويجه مع ريال مدريد بثنائية الليغا ودوري أبطال أوروبا وقبلهما السوبر الإسباني.
ويخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين أمام المكسيك وأمريكا، قبل أن يستهل مشواره في كوبا أميركا بمواجهة كوستاريكا يوم 24 يونيو الجاري.