صورة كرتونية تثير غضب فينيسيوس على متابعيه بمنصة "إكس"

تسببت صورة كرتونية في موجة غضب عارمة من نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور على أحد متابعيه على منصة إكس.

ورد النجم البرازيلي فينيسيوس، على تصرف أحد متابعيه، بحظره من متابعة حسابه على منصة "إكس" وذلك بعدما قام أحد النشطاء على منصة التواصل الإجتماعي، بنشر صورة كان قد رسمها بيده للنجم البرازيلي.

ويبدو أن صورة جونيور لم تكن دقيقة على الإطلاق وأظهرت وجهه وكأنه شخصية كرتونية مما دفع بطل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الرد بقسوة على المشجع بحظره من صفحته على منصة "إكس".

وعلق المشجع على الصورة قائلًا: "رسمت فينيسيوس جونيور بهذا الشكل، أرجوكم أعيدوا نشرها حتى تصل إلى اللاعب".