عقوبات مغلظة ضد مشجعين لفالنسيا وأتلتيكو لتوجيههم إساءات عنصرية لفينيسيوس جونيور

قالت صحيفة "ماركا" إن اللجنة الدائمة للجنة الدولة لمناهضة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، وافقت، اليوم الإثنين، على العقوبات المقترحة على عدد من المشجعين.

وبخصوص الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، فقد تقرر ما يلي:

-غرامات قدرها 60،001 يورو، وحظر دخول الملاعب الرياضية لمدة عامين، على التوالي، لأربعة أفراد تم تحديدهم على أنهم علقوا لافتة على جسر بالقرب من مدينة ريال مدريد الرياضية وكُتب عليها "مدريد تكره الريال"، إضافة إلى تعليق دمية سوداء معلقة، في إشارة واضحة لفينيسيوس جونيور، قبل ديربي مدريد أمام أتلتيكو في يناير الماضي.