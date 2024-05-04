الدوري الإسباني يتلقى ضربة قوية بسبب برشلونة

تلقت أندية الدوري الإسباني ضربة قوية اليوم السبت بسبب تراجع نتائج فرق الليغا في الدوريات القارية.

وانخفض تصنيف الدوري الإسباني إلى المركز الثالث في تصنيفات الدوريات الأوروبي خلف الدوري الإيطالي.

وجاء تراجع تصنيف الدوري الإسباني بسبب بقاء فريق واحد فقط من الدوري الإسباني في الدوريات القارية، في حين بقيت ثلاثة فرق من الدوري الإيطالي في هذه البطولات.

ووصل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتعادل 2/2 على أرض بايرن ميونخ في مباراة الذهاب، وتقام مباراة الإياب في مدريد يوم الأربعاء.

في حين ينافس روما وأتلانتا في الدوري الأوروبي، وخسر الأول على أرضه 0/2 أمام بايرن ليفركوزن في ذهاب نصف نهائي، وتعادل أتلانتا خارج ملعبه مع مارسيليا 1/1.