الدوري الإسباني يتلقى ضربة قوية بسبب برشلونة
تلقت أندية الدوري الإسباني ضربة قوية اليوم السبت بسبب تراجع نتائج فرق الليغا في الدوريات القارية.
وانخفض تصنيف الدوري الإسباني إلى المركز الثالث في تصنيفات الدوريات الأوروبي خلف الدوري الإيطالي.
وجاء تراجع تصنيف الدوري الإسباني بسبب بقاء فريق واحد فقط من الدوري الإسباني في الدوريات القارية، في حين بقيت ثلاثة فرق من الدوري الإيطالي في هذه البطولات.
ووصل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتعادل 2/2 على أرض بايرن ميونخ في مباراة الذهاب، وتقام مباراة الإياب في مدريد يوم الأربعاء.
في حين ينافس روما وأتلانتا في الدوري الأوروبي، وخسر الأول على أرضه 0/2 أمام بايرن ليفركوزن في ذهاب نصف نهائي، وتعادل أتلانتا خارج ملعبه مع مارسيليا 1/1.
وفي دوري المؤتمر الأوروبي تغلب فيورنتينا على أرضه 3/2 على كلوب بروج البلجيكي.
وخرج برشلونة وأتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن آخر مرة وصل فيها برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أووربا كانت موسم 2018/2019.
أما آخر مرة وصل فيها أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فكانت موسم 2016/2017.
وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي يوم 1 يونيو في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، في حين تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 22 مايو في استاد أفيفا في دبلن بإيرلندا.
أما نهائي دوري المؤتمر الأوروبي فيقام يوم 29 مايو في العاصمة اليونانية أثينا.