لاعب ليفركوزن يسخر من آرسنال بسبب تشاكا (فيديو)
سخر جيريمي فريمبونغ، جناح باير ليفركوزن، من نادي آرسنال، خلال تواجد زميله غرانيت تشاكا، باحتفالات الفريق بتحقيق لقب الدوري الألماني، يوم الأحد.
وسحق فريق المدرب ألونسو منافسه فيردر بريمن، يوم الأحد، بنتيجة 5-صفر، ليبتعد بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ، بطل الموسم الماضي، قبل خمس مباريات من نهاية الموسم، ليحقق النادي لقبه الأول منذ 31 عاما وسط احتفالات صاخبة من 30 ألف مشجع.
افتتح فيكتور بونيفاس التسجيل، قبل أن يضاعف تشاكا النتيجة بتسديدة مذهلة من بعيد.
وقال الدولي الهولندي في بث مباشر عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "غرانيت، لقد جئت من آرسنال وفزت باللقب هنا، يا لها من لعنة رائعة".
وجاءت سخرية فريمبونغ في الوقت الذي خسر فيه آرسنال أمام أستون فيلا، مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي.
وأعادت الخسارة الأولى في 12 مباراة بالدوري ذكريات مروعة للموسم الماضي، عندما انهار آرسنال تحت ضغط مانشستر سيتي المتواصل.
يذكر أن عودة غرانيت تشاكا إلى مستواه المميز، والتي بدأت تحت قيادة ميكيل أرتيتا، كانت استثنائية؛ إذ تعرض لاعب الوسط المدافع لانتقادات كثيرة عندما انتقل للمرة الأولى إلى الدوري الإنجليزي بسبب اتخاذه قرارات سيئة وتدخلاته المتسرعة.
ووصلت الأمور إلى ذروتها في مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس عام 2019، حيث خلع شارة القيادة ردًا على صيحات الاستهجان من جماهير فريقه، وتم بعد ذلك تجريده من شارة القيادة.
لكن على نحو لافت للنظر، فرض تشاكا نفسه مرة أخرى على التشكيلة، وكان جزءًا مهمًا من فريق أرتيتا الذي كان أقرب منافس لمانشستر سيتي في الموسم الماضي.
وخاض تشاكا 297 مباراة مع الغانرز على مدار سبعة مواسم.
ولكن بغض النظر عن مدى جودته في الموسم الماضي، ارتقى تشاكا إلى مستوى آخر تحت قيادة تشابي ألونسو في ليفركوزن، فقد شارك لاعب الوسط في جميع مباريات الدوري وسجل هدفين.
كما يحل ليفركوزن ضيفا على وست هام يونايتد في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل، بعد فوزه 2-صفر في الذهاب.