لاعب ليفركوزن يسخر من آرسنال بسبب تشاكا (فيديو)

سخر جيريمي فريمبونغ، جناح باير ليفركوزن، من نادي آرسنال، خلال تواجد زميله غرانيت تشاكا، باحتفالات الفريق بتحقيق لقب الدوري الألماني، يوم الأحد.

وسحق فريق المدرب ألونسو منافسه فيردر بريمن، يوم الأحد، بنتيجة 5-صفر، ليبتعد بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ، بطل الموسم الماضي، قبل خمس مباريات من نهاية الموسم، ليحقق النادي لقبه الأول منذ 31 عاما وسط احتفالات صاخبة من 30 ألف مشجع.

افتتح فيكتور بونيفاس التسجيل، قبل أن يضاعف تشاكا النتيجة بتسديدة مذهلة من بعيد.

وقال الدولي الهولندي في بث مباشر عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "غرانيت، لقد جئت من آرسنال وفزت باللقب هنا، يا لها من لعنة رائعة".