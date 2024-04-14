هكذا احتفلت جماهير باير ليفركوزن بأول لقب في الدوري الألماني (فيديو)

وحسم باير ليفركوزن، الذي لم يهزم حتى الآن، لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد بفوزه 5-صفر على فيردر بريمن لينهي هيمنة بايرن ميونيخ التي استمرت 11 عاما على اللقب.

ويتقدم فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي حقق رقما قياسيا في الدوري بوصوله إلى 29 مباراة دون هزيمة هذا الموسم ليضمن لقبه الأول منذ 1993، بفارق 16 نقطة عن بايرن قبل خمس مباريات على النهاية.

وعقب المباراة اقتحمت جماهير نادي باير ليفركوزن، ملعب المباراة للاحتفال بأول بطولة دوري في تاريخ الفريق الألماني.