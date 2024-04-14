هكذا احتفلت جماهير باير ليفركوزن بأول لقب في الدوري الألماني (فيديو)
احتفلت جماهير نادي باير ليفركوزن مع لاعبي فريقها؛ عقب التتويج بلقب الدوري الألماني "البوندسليغا" لأول مرة في تاريخ الفريق.
وحسم باير ليفركوزن، الذي لم يهزم حتى الآن، لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد بفوزه 5-صفر على فيردر بريمن لينهي هيمنة بايرن ميونيخ التي استمرت 11 عاما على اللقب.
ويتقدم فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي حقق رقما قياسيا في الدوري بوصوله إلى 29 مباراة دون هزيمة هذا الموسم ليضمن لقبه الأول منذ 1993، بفارق 16 نقطة عن بايرن قبل خمس مباريات على النهاية.
وعقب المباراة اقتحمت جماهير نادي باير ليفركوزن، ملعب المباراة للاحتفال بأول بطولة دوري في تاريخ الفريق الألماني.
وأصبح ليفركوزن أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يخوض 29 مباراة دون هزيمة في موسم واحد بالمسابقة.
ومن الآن لن يُطلق على الفريق لقب "نيفركوزن"، حيث تم إطلاق هذا الاسم على الفريق لفشله في الفوز بأي شيء خلال العقود الثلاثة الماضية، واقترب الفريق من تحقيق النجاح في الدوري في عدة مناسبات وبلغ أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002.
واليوم الأحد، كسر ليفركوزن القاعدة وتوج بلقب الدوري الألماني، بعد أكثر من عقدين على آخر تتويج، حيث فاز آخر مرة بالألقاب عام 1993 عندما حصد كأس ألمانيا.