ألونسو يكتب التاريخ.. باير ليفركوزن بطلًا للدوري الألماني

وتُوج فريق المدرب تشابي ألونسو بأول ألقابه في تاريخ الدوري الألماني، بعد تحطيم العديد من الأرقام القياسية المحلية، حيث عزز ليفركوزن صدارته بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه بايرن ميونخ، قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

كما أصبح ليفركوزن كذلك أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يخوض 29 مباراة دون هزيمة في موسم واحد بالمسابقة.