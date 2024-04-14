ألونسو يكتب التاريخ.. باير ليفركوزن بطلًا للدوري الألماني
كتب فريق باير ليفركوزن التاريخ، وحصد أول لقب في تاريخه لبطولة الدوري الألماني "البوندسليغا"، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على ضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة، وذلك بقيادة مدربه الشاب تشابي ألونسو.
وتُوج فريق المدرب تشابي ألونسو بأول ألقابه في تاريخ الدوري الألماني، بعد تحطيم العديد من الأرقام القياسية المحلية، حيث عزز ليفركوزن صدارته بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه بايرن ميونخ، قبل 6 جولات على نهاية الموسم.
كما أصبح ليفركوزن كذلك أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يخوض 29 مباراة دون هزيمة في موسم واحد بالمسابقة.
تقدم فيكتور بونيفاس لليفركوزن في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء انبرى لها وسجلها ببراعة.
وفي الشوط الثاني أضاف تشاكا الهدف الثاني لليفركوزن من تسديدة رائعة وسط فرحة هيستيرية لجماهير الفريق التي اقتربت من ملامسة الحلم.
وأضاف فلويان فيتز ثالث أهداف اللقاء بتسديدة صاروخية خدعت حارس فيردر بريمن وسكنت منتصف شباكه.
ونجح فلويان فيتز في الابتعاد بفريقه بعد أن أحرز الهدفين الرابع والخامس، ليكتب "الهاتريك" ويقود فريقه للتتويج بأغلى الألقاب.
ومن الآن لن يُطلق على الفريق لقب "نيفركوزن"، حيث تم إطلاق هذا الاسم على الفريق لفشله في الفوز بأي شيء خلال العقود الثلاثة الماضية، واقترب الفريق من تحقيق النجاح في الدوري في عدة مناسبات وبلغ أيضًا نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2002.
واليوم الأحد، كسر ليفركوزن القاعدة، وتُوج بلقب الدوري الألماني، بعد أكثر من عقدين على آخر تتويج، حيث فاز آخر مرة بالألقاب، العام 1993، عندما حصد كأس ألمانيا.