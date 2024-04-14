يوم التتويج.. أهداف مباراة ليفركوزن وفيردر بريمن (فيديو)

وحال التتويج باللقب، سيكسر باير ليفركوزن سيطرة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني التي استمرت 11 موسما متتاليا.

وفي 28 مباراة، فاز باير ليفركوزن 24 مرة، وتعادل أربع مرات، ولم يخسر في الدوري الألماني.

ولا يبدو أن باير ليفركوزن سيكتفي بلقب الدوري الألماني، فقد فاز في مبارياته الخمس في كأس ألمانيا، ووصل إلى النهائي، حيث سيلاقي كايزرسلاوترن، ويأمل تشابي ألونسو في قيادة الفريق للفوز باللقب.

وفي الدوري الأوروبي، فاز باير ليفركوزن 2/0 على ضيفه ويستهام في ذهاب ربع النهائي.

ولم يخسر باير ليفركوزن في البطولات الثلاث التي ينافس عليها حتى الآن.