يوم التتويج.. أهداف مباراة ليفركوزن وفيردر بريمن (فيديو)
تقدم فيكتور بونيفاس لباير ليفركوزن في مباراته الحاسمة والتاريخية أمام فيردر بريمن، في الجولة الـ29 من الدوري الألماني.
وجاء هدف فيكتور بونيفاس من ضربة جزاء في الدقيقة 25.
ووقع غرانيت تشاكا ثاني أهداف باير ليفركوزن في الدقيقة 60.
وواصل باير ليفركوزن سيطرته وأضاف له فلوريان فيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 68.
وسجل فلوريان فيرتز هدفين في الدقيقتين 83 و90 لتنتهي المباراة على فوز باير ليفركوزن 5/0.
وحال فوز باير ليفركوزن بأية نتيجة، فإنه سيضمن التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.
وقبل مواجهة الأحد، حصد باير ليفركوزن 76 نقطة من 28 مباراة، ويتقدم بـ13 نقطة عن بايرن ميونخ الثاني الذي لعب 29 مباراة.
وحال التتويج باللقب، سيكسر باير ليفركوزن سيطرة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني التي استمرت 11 موسما متتاليا.
وفي 28 مباراة، فاز باير ليفركوزن 24 مرة، وتعادل أربع مرات، ولم يخسر في الدوري الألماني.
ولا يبدو أن باير ليفركوزن سيكتفي بلقب الدوري الألماني، فقد فاز في مبارياته الخمس في كأس ألمانيا، ووصل إلى النهائي، حيث سيلاقي كايزرسلاوترن، ويأمل تشابي ألونسو في قيادة الفريق للفوز باللقب.
وفي الدوري الأوروبي، فاز باير ليفركوزن 2/0 على ضيفه ويستهام في ذهاب ربع النهائي.
ولم يخسر باير ليفركوزن في البطولات الثلاث التي ينافس عليها حتى الآن.