كريم بنزيما يصدم الاتحاد مجددا

تعرض نادي الاتحاد السعودي لصدمة جديدة من مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإنه من المرجح أن يغيب بنزيما عن مواجهة الشباب، غدا الجمعة، في الجولة الـ29 من الدوري السعودي؛ بسبب الإصابة.

وذكرت الصحيفة أن بنزيما البالغ من العمر 36 عاما يغيب عن التدريبات الجماعية منذ مباراة الحزم يوم السبت الماضي.

في حين ذكرت الصحيفة أنه ستتحدد، اليوم الخميس، إمكانية مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من عدمها بعد شفائه من الإنفلونزا.