كريم بنزيما يصدم الاتحاد مجددا
تعرض نادي الاتحاد السعودي لصدمة جديدة من مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.
ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإنه من المرجح أن يغيب بنزيما عن مواجهة الشباب، غدا الجمعة، في الجولة الـ29 من الدوري السعودي؛ بسبب الإصابة.
وذكرت الصحيفة أن بنزيما البالغ من العمر 36 عاما يغيب عن التدريبات الجماعية منذ مباراة الحزم يوم السبت الماضي.
في حين ذكرت الصحيفة أنه ستتحدد، اليوم الخميس، إمكانية مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من عدمها بعد شفائه من الإنفلونزا.
وسجل بنزيما 13 هدفا وصنع ثمانية في 29 مباراة مع الاتحاد حتى الآن، في حين سجل حمدالله 27 هدفا وصنع أربعة في 36 مباراة.
ويحتل الاتحاد، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 50 نقطة من 28 مباراة، ويتأخر بـ27 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 27 مباراة.
وسيلعب الاتحاد مع الشباب غدا الجمعة، قبل مواجهة الهلال، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وودع الاتحاد من ربع النهائي في دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وخسر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.