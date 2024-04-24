موهبة أرجنتينية على رادار نادي الاتحاد السعودي

ويرتبط سولي مع يوفنتوس بعقد يمتد إلى 30 يونيو 2026، فيما تُقدَر قيمته السوقية الحالية بـ25 مليون يورو.

ويملك سولي الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، لكنه فضّل اللعب الدولي بقميص الأرجنتين، التي مثّلها على صعيد منتخبَي تحت 16 عامًا وتحت 20 عامًا.

ويُعد نجم يوفنتوس الواعد من الأسماء المُرشحة للمشاركة مع منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية، المُقررة إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس صيف العام الحالي 2024.