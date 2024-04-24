موهبة أرجنتينية على رادار نادي الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي ربما يعود للمفاوضات مرة ثانية من أجل ضم الموهبة الأرجنتينية ماتياس سولي، نجم فروزينوني الإيطالي.
وحاول الاتحاد في يناير الماضي ضم سولي ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.
ويلعب صاحب الـ20 عاماً مع نادي فروزينوني الإيطالي بنظام الإعارة من ناديه يوفنتوس، حيث تمكن من تقديم مستويات لافتة.
وترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن نية يوفنتوس استعادة سولي من فريقه الحالي بنهاية الموسم، بهدف بيعه مقابل نحو 40 مليون يورو؛ حيث يطمح قادة "السيدة العجوز" لتوفير الأموال اللازمة لاستقطاب لاعبين جدد.
ووفقا لما ذكرته شبكة "TyC Sports" فإن "ليس مستبعد أن يعود نادي الاتحاد إلى محاولة التعاقد مع ماتياس سولي بطلب من المدرب مارسيلو غاياردو".
ويسعى نادي الاتحاد لبناء فريق قوي ينافس على البطولات الموسم المقبل، حيث كشفت تقارير مؤخرا أن إدارة "العميد" تسعى للاستغناء عن جميع الأجانب الموجودين بالفريق باستثناء لاعبين أو ثلاثة، وتدعيم الفريق بصفقات قوية الموسم المقبل.
ويرتبط سولي مع يوفنتوس بعقد يمتد إلى 30 يونيو 2026، فيما تُقدَر قيمته السوقية الحالية بـ25 مليون يورو.
ويملك سولي الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، لكنه فضّل اللعب الدولي بقميص الأرجنتين، التي مثّلها على صعيد منتخبَي تحت 16 عامًا وتحت 20 عامًا.
ويُعد نجم يوفنتوس الواعد من الأسماء المُرشحة للمشاركة مع منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية، المُقررة إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس صيف العام الحالي 2024.