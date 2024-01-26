من هو "ماتياس سوليه" الذي يتفاوض معه الاتحاد؟
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن سعي نادي الاتحاد للتعاقد مع ماتياس سوليه من يوفنتوس في السوق الشتوي الحالي.
وبحسب رومانو فإن الاتحاد أرسل عرضًا شفهيًا ليوفنتوس من أجل التعاقد مع ماتياس سوليه مقابل 30 مليون يورو.
وأوضح الصحفي الشهير أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي من جانب اللاعب في الأيام المقبلة، لكن الخطة الحالية تظل البقاء في فروزينوني.
وانتقل ماتياس سوليه من يوفنتوس نيكست جين إلى الفريق الأول في يوفنتوس في سبتمبر 2021، وتم إعارته إلى فروزينوني الصيف الماضي.
وسوليه، البالغ من العمر 20 عاما، أرجنتيني يملك الجنسية الإيطالي، ويلعب في الجناح الأيمن، وخط الوسط الهجومي، كما يلعب كمهاجم ثان.
ومن المقرر أن تنتهي إعارة سوليه مع فروزينوني في يونيو المقبل وينتهي عقده مع يوفنتوس في يونيو 2026.
ووفقا لموقع "transfermarkt" فإن القيمة السوقية لسوليه تبلغ 25 مليون يورو، وشارك سوليه في 22 مباراة مع فروزينوني سجل فيها 9 أهداف وصنع هدفا، علما أنه لعب مع الفريق الأول ليوفنتوس 21 مباراة بواقع 540 دقيقة سجل فيها هدفا.
وشارك سوليه في 7 مباريات مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، و3 مباريات مع منتخب الأرجنتين تحت 16 عاما.
صفقة أنخل كوريا
ونقل فابريزيو رومانو عن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع أنخل كوريا قوله: "حدسي يخبرني أن أنخل كوريا سيبقى في أتلتيكو مدريد".
وذكر رومانو أن انتقال كوريا للاتحاد صعب بسبب الخلافات الكبيرة في المفاوضات بين الناديين.