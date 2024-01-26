من هو "ماتياس سوليه" الذي يتفاوض معه الاتحاد؟

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن سعي نادي الاتحاد للتعاقد مع ماتياس سوليه من يوفنتوس في السوق الشتوي الحالي.

وبحسب رومانو فإن الاتحاد أرسل عرضًا شفهيًا ليوفنتوس من أجل التعاقد مع ماتياس سوليه مقابل 30 مليون يورو.

وأوضح الصحفي الشهير أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي من جانب اللاعب في الأيام المقبلة، لكن الخطة الحالية تظل البقاء في فروزينوني.

وانتقل ماتياس سوليه من يوفنتوس نيكست جين إلى الفريق الأول في يوفنتوس في سبتمبر 2021، وتم إعارته إلى فروزينوني الصيف الماضي.