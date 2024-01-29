كريم بنزيما يفاوض ناديًا سعوديًا من الرياض

كما تردد أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للاتحاد لا يرغب في الاعتماد على بنزيما مستقبلًا.

وقبل أيام، قالت وكالة "فرانس برس" إن بنزيما يريد الرحيل "مؤقتًا" عن الاتحاد، وبحسب الوكالة، فإن بنزيما يشعر بأنه تحت "الضغوط" ويريد مغادرة الفريق "مؤقتًا".

وسجل بنزيما مع الاتحاد 12 هدفًا وصنع 5 في 20 مباراة في مختلف المسابقات.

وربطت تقارير بنزيما بالانتقال لتشيلسي أو العودة لريال مدريد، وأكدت "سبورت" أن أنشيلوتي أكثر مؤيدي عودة بنزيما لسانتياغو برنابيو في يناير الحالي.

كما تردد أن ليون يريد استعادة بنزيما، رغم عدم قدرة النادي الفرنسي على تلبية طلبات اللاعب المالية.

ويحتل الاتحاد حاليًّا المركز السابع، وحصد العميد 28 نقطة من 18 مباراة، ويتأخر بـ25 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 19 مباراة.