أول تعليق من ريال مدريد على أنباء عودة بنزيما

تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في الأيام الماضية إلى أن بنزيما يرغب في العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى، زاعمة في الوقت نفسه موافقة أنشيلوتي وإدارة الفريق الملكي على هذا الأمر.

وشدد أنشيلوتي على خطأ هذه التقارير، مؤكدًا أن بنزيما لن يعود إلى صفوف ريال مدريد حاليًّا.

وخلال سؤاله في مؤتمر صحفي، قبل مباراة ريال مدريد ولاس بالماس عن رغبته في عودة بنزيما، ليجيب: "هذه كذبة، لم نتحدث إطلاقاً عن هذا القرار مع النادي".