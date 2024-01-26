أول تعليق من ريال مدريد على أنباء عودة بنزيما
حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قضية عودة الفرنسي كريم بنزيما، لصفوف الفريق الإسباني خلال فترة انتقالات يناير الجارية.
تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في الأيام الماضية إلى أن بنزيما يرغب في العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى، زاعمة في الوقت نفسه موافقة أنشيلوتي وإدارة الفريق الملكي على هذا الأمر.
وشدد أنشيلوتي على خطأ هذه التقارير، مؤكدًا أن بنزيما لن يعود إلى صفوف ريال مدريد حاليًّا.
وخلال سؤاله في مؤتمر صحفي، قبل مباراة ريال مدريد ولاس بالماس عن رغبته في عودة بنزيما، ليجيب: "هذه كذبة، لم نتحدث إطلاقاً عن هذا القرار مع النادي".
ولعب بنزيما في صفوف ريال مدريد بين عامَي 2009 و2023، قبل رحيله إلى نادي الاتحاد السعودي في الصيف الماضي، بصفقة انتقال حر. ونال بنزيما مع ريال مدريد الألقاب الممكنة كلها، إلى جانب جائزة في كل من الكرة الذهبية و"ذا بيست".
وبنزيما هو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، علما أنه سجل 121 هدفا، وصنع 54، في 187 مباراة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، وفي المجمل سجل للميرنغي 354 هدفا، وصنع 165، في 648 مباراة.
ويتردد أن بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، يريد مغادرة الاتحاد السعودي، بعدما انضم إليه الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد أن رفض تجديد عقده مع ريال مدريد.
وربطت تقارير بنزيما بالانتقال لتشيلسي أو العودة لريال مدريد، وأكدت "سبورت" أن أنشيلوتي أكثر من مؤيد لعودة بنزيما لسانتياغو برنابيو في يناير الحالي.