بالدرجات.. تقييم ضعيف جدًا لصلاح بعد خسارة ليفربول
حصل محمد صلاح مع لاعبين أساسيين في ليفربول على أضعف تقييم، بعد أداء الريدز أمام كريستال بالاس، وخسارته في ملعب آنفيلد بهدف نظيف.
وباغت فريق كريستال بالاس مضيفه ليفربول في ملعبه، وألحق به هزيمة مفاجئة بهدف دون ردٍ، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
الخسارة هي الأولى للريدز على ملعبه في المسابقة هذا الموسم، والثانية له على التوالي في أعقاب سقوطه المدوّي بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا الإيطالي، الخميس الماضي، في الدوري الأوروبي.
وتبارى لاعبو ليفربول في إهدار الفرص ليتعرض الفريق لضربة قوية في صراعه الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأهدر ليفربول، الذي سدد 21 محاولة على المرمى مقابل 8 تسديدات لبالاس، الكثير من الفرص من بينها محاولة الدولي المصري محمد صلاح من مسافة قريبة التي شتتها مدافع في الرمق الأخير.
وفيما يلي تقييم لاعبي ليفربول وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"
أليسون بيكر – 6
كونور برادلي – 6
إبراهيما كوناتي – 5
فيرجيل فان ديك – 6
آندي روبرتسون – 7
ألكسيس ماك أليستر – 5.5
واتارو إندو – 5
كيرتس جونز – 5
لويس دياز 6.5
داروين نونيز – 5
محمد صلاح – 5
البدلاء
دومينيك زوبوسزلاي (46 دقيقة) – 5
ترينت ألكسندر أرنولد (50 دقيقة) – 5
كودي جاكبو (67 دقيقة) – 5
ديوغو جوتا (67 دقيقة) – 5
هارفي إليوت (83 دقيقة) لم يختبر
المدير الفني
يورغن كلوب - بدا محبطًا للغاية في الدقائق الأخيرة لأنه كان يعلم أن الهدف لم يأتِ، وأن الحلم يموت - 5