بالدرجات.. تقييم ضعيف جدًا لصلاح بعد خسارة ليفربول

وباغت فريق كريستال بالاس مضيفه ليفربول في ملعبه، وألحق به هزيمة مفاجئة بهدف دون ردٍ، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الخسارة هي الأولى للريدز على ملعبه في المسابقة هذا الموسم، والثانية له على التوالي في أعقاب سقوطه المدوّي بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا الإيطالي، الخميس الماضي، في الدوري الأوروبي.

وتبارى لاعبو ليفربول في إهدار الفرص ليتعرض الفريق لضربة قوية في صراعه الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر ليفربول، الذي سدد 21 محاولة على المرمى مقابل 8 تسديدات لبالاس، الكثير من الفرص من بينها محاولة الدولي المصري محمد صلاح من مسافة قريبة التي شتتها مدافع في الرمق الأخير.