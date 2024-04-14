رد الفعل في غرفة ملابس ليفربول بعد الخسارة المريرة

وقال أندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول عقب الخسارة: "هناك الكثير من الندم في غرفة الملابس".

وانتقد روبرتسون زملاءه مهاجمي ليفربول بعد إضاعة العديد من الفرص أمام كريستال بالاس.

وأهدر ليفربول، الذي سدد 21 محاولة على المرمى مقابل ثماني تسديدات لبالاس، الكثير من الفرص من بينها محاولة الدولي المصري محمد صلاح من مسافة قريبة التي شتتها مدافع في الرمق الأخير.

وفي حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" قال روبرتسون: "نحن نكافح من أجل الحفاظ على شباكنا نظيفة في الوقت الحالي، ويجب أن تستغل الفرص التي تتهيأ لك للتهديف، وعليك أن تغتنمها، هذا لم يفعله زملائي المهاجمون".

وتابع: "في الشوط الثاني حصلنا على فرص كافية للفوز بمباراتين أو ثلاث مباريات. عندما تكون في سباق على اللقب عليك أن تكون حاسما ولم نكن كذلك اليوم".