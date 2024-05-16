مانشستر سيتي يعلن نهاية موسم إيدرسون
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نهاية مشوار حارسه البرازيلي إيدرسون، هذا الموسم، بسبب الإصابة التي لحقت به أمام توتنهام.
وأصيب الحارس البرازيلي في التحام مع كريستيان روميرو مدافع توتنهام في الشوط الثاني من المباراة، واحتاج إلى علاج طويل على أرض الملعب.
وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا قال فيه، إن "إيدرسون سيغيب عن المباراتين النهائيتين للموسم بسبب كسر صغير في قَمْرَةِ عينه".
وأضاف: "تعرّض حارس المرمى البرازيلي للإصابة خلال فوزنا 2-0 على توتنهام هوتسبير مساء الثلاثاء، وقد خضع لفحوصات في المنطقة المتضررة كشفت عن وجود كسر صغير في قَمْرَةِ العين اليمنى".
وتابع: "ستمنع الإصابة إيدرسون من المشاركة في أية مباريات متبقية من موسم 2023/24".
واختتم النادي الإنجليزي بيانه قائلا: "يتمنى الجميع في النادي لإيدرسون الشفاء العاجل".
يذكر أن الجهاز الطبي لمانشستر سيتي كان يرى أن البرازيلي قادر على الاستمرار رغم أنه بدا مترنحا، قبل أن يقرر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تغييره والدفع بالألماني شتيفان أورتيغا.
وكان مان سيتي فاز على توتنهام (2 ـ 0) في المباراة التي غادر فيها إيدرسون أرض الملعب تاركا مكانه في الدقيقة 68 لزميله أورتيغا.
ويستضيف سيتي متصدر الدوري منافسه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل وسيضمن الفوز لقبه الرابع على التوالي قبل أن يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 25 مايو الجاري.