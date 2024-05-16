مانشستر سيتي يعلن نهاية موسم إيدرسون

وأصيب الحارس البرازيلي في التحام مع كريستيان روميرو مدافع توتنهام في الشوط الثاني من المباراة، واحتاج إلى علاج طويل على أرض الملعب.

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا قال فيه، إن "إيدرسون سيغيب عن المباراتين النهائيتين للموسم بسبب كسر صغير في قَمْرَةِ عينه".

وأضاف: "تعرّض حارس المرمى البرازيلي للإصابة خلال فوزنا 2-0 على توتنهام هوتسبير مساء الثلاثاء، وقد خضع لفحوصات في المنطقة المتضررة كشفت عن وجود كسر صغير في قَمْرَةِ العين اليمنى".

وتابع: "ستمنع الإصابة إيدرسون من المشاركة في أية مباريات متبقية من موسم 2023/24".

واختتم النادي الإنجليزي بيانه قائلا: "يتمنى الجميع في النادي لإيدرسون الشفاء العاجل".