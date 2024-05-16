بعد إصابة البرازيلي إيدرسون.. جمعية خيرية تطالب بتبديل مؤقت في كرة القدم

كررت جمعية خيرية رائدة في مجال إصابات الرأس دعوتها لإدخال نظام التبديلات المؤقتة في كرة القدم بعدما لعب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي لعدة دقائق وقد تعرض لضربة في الرأس خلال فوز فريقه على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء.

وأصيب البرازيلي في التحام مع كريستيان روميرو مدافع توتنهام في الشوط الثاني من المباراة واحتاج إلى علاج طويل على أرض الملعب.

ورأى الجهاز الطبي أن البرازيلي قادر على الاستمرار رغم أنه بدا مترنحا قبل أن يقرر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تغييره والدفع بالألماني شتيفان أورتيغا.

وقال غوارديولا في وقت لاحق إن إيدرسون تعرض لضربة في عينه لكن جمعية "هيدواي" الخيرية قالت إن أي شك في إصابته بارتجاج في المخ كان يتطلب استبدال الحارس على الفور.

وقال لوك غريغز رئيس المؤسسة "المبدأ الأساسي لأي بروتوكول لعلاج الارتجاج هو 'إذا كنت في شك، فاخرج على الفور".

وتابع: "إن قلق لاعبي الفريقين في أعقاب الإصابة مباشرة، وكذلك من الفريق الطبي وحقيقة إحضار نقالة إلى أرض الملعب، يشير إلى قلق واضح على صحة إيدرسون، ورغم شعورنا بالارتياح لرؤية اللاعب يخرج بعد دقائق قليلة، فمن الصعب أن نفهم لماذا لم يكن هذا قرارا فوريا".