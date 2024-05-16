بعد إصابة البرازيلي إيدرسون.. جمعية خيرية تطالب بتبديل مؤقت في كرة القدم
كررت جمعية خيرية رائدة في مجال إصابات الرأس دعوتها لإدخال نظام التبديلات المؤقتة في كرة القدم بعدما لعب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي لعدة دقائق وقد تعرض لضربة في الرأس خلال فوز فريقه على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء.
وأصيب البرازيلي في التحام مع كريستيان روميرو مدافع توتنهام في الشوط الثاني من المباراة واحتاج إلى علاج طويل على أرض الملعب.
ورأى الجهاز الطبي أن البرازيلي قادر على الاستمرار رغم أنه بدا مترنحا قبل أن يقرر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تغييره والدفع بالألماني شتيفان أورتيغا.
وقال غوارديولا في وقت لاحق إن إيدرسون تعرض لضربة في عينه لكن جمعية "هيدواي" الخيرية قالت إن أي شك في إصابته بارتجاج في المخ كان يتطلب استبدال الحارس على الفور.
وقال لوك غريغز رئيس المؤسسة "المبدأ الأساسي لأي بروتوكول لعلاج الارتجاج هو 'إذا كنت في شك، فاخرج على الفور".
وتابع: "إن قلق لاعبي الفريقين في أعقاب الإصابة مباشرة، وكذلك من الفريق الطبي وحقيقة إحضار نقالة إلى أرض الملعب، يشير إلى قلق واضح على صحة إيدرسون، ورغم شعورنا بالارتياح لرؤية اللاعب يخرج بعد دقائق قليلة، فمن الصعب أن نفهم لماذا لم يكن هذا قرارا فوريا".
وتعرض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، لانتقادات من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بعد رفض دعوات الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز لإجراء تبديلات مؤقتة بعد الإصابات بارتجاج في المخ هذا الموسم.
ويسمح ذلك التغيير المؤقت للمسعفين والأطباء بإخراج اللاعب المصاب من الملعب واستبداله لمدة 15 دقيقة، على أنه يمكن لذلك اللاعب العودة إلى الملعب بعد العلاج إذا لم تظهر عليه أي علامات ارتجاج وفق تقدير من طبيب فريقه.
ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بدلا من ذلك في مارس على إجراء تغيير إضافي إذا تعرض لاعب لإصابة في الرأس بداية من يوليو 2024، مما يعني أنه يمكن للفرق إجراء تبديلات إضافية تتجاوز الحد المسموح به عندما يعاني اللاعب من اشتباه بارتجاج.
وكان مان سيتي فاز على توتنهام (2 ـ 0) في المباراة التي غادر فيها إيدرسون أرض الملعب تاركا مكانه في الدقيقة 68 لزميله أورتيغا.