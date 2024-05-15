إيدرسون يصدم جماهير مانشستر سيتي وغوارديولا يتدخل

وفي الشوط الثاني وبعد مرور أول 20 دقيقة تقريبًا، وبينما تشير النتيجة لتقدم السيتي بهدف دون رد، سقط إيدرسون بعد تدخل قوي من لاعب توتنهام الأرجنتيني كريستيان روميرو، في لقطة استدعت تدخل الحكم للرجوع لتقنية الفيديو، للفصل في حتمية طرد الأخير من عدمه، لكنه اكتفى في الأخير بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

ونهض إيدرسون واستكمل عدة دقائق من المباراة، قبل أن يضطر مدربه لاستبداله في الدقيقة 68، ودفع بزميله ستيفان أورتيجا بدلًا منه.

واستبدت حالة من الغضب بالحارس البرازيلي أثناء خروجه من الملعب، عندما ركل ثلاجة زجاجات المياة، مع ترديد بعض العبارات الغاضبة، ليتدخل غوارديولا محاولًا تهدئته.

وفاز مان سيتس على توتنهام (2 ـ 0) لينطلق نحو الفوز بالدوري للمرة الرابعة تواليا إذ يكفيه الفوز في الجولة الختامية أمام وست هام للتتويج باللقب.