NBA.. كليفلاند يتغلب على أورلاندو ماجيك ويصعد لنصف نهائي القسم الشرقي

وفي الدور قبل النهائي سيلتقي كافاليرز مع المصنف الأول بوسطن سيلتيكس. وستقام المباراة الأولى بين الفريقين غدا الثلاثاء في بوسطن.

وفي الدور التمهيدي للبطولة هذا الموسم فاز بوسطن مرتين في ثلاث مواجهات جمعت بين الفريقين.

وبسبب الإصابة خاض كليفلاند المباراة الثالثة على التوالي بدون نجمه جاريت ألين الذي شارك في مباراة كل النجوم.

وسجل باولو بانشيرو لاعب أورلاندو 38 نقطة لفريقه وسيطر على 16 كرة مرتدة خلال أول مشاركة له في المباراة السابعة والأخيرة في إحدى المراحل الإقصائية طوال مسيرته.