NBA.. مينيسوتا يتقدم في قبل نهائي القسم الغربي بدوري السلة الأمريكي

أحرز أنتوني إدواردز 43 نقطة، وأضاف زميله كارل-أنتوني تاونز 20 نقطة، ليقودا فريقهما مينيسوتا تيمبروولفز للفوز على مضيفه دنفر ناغتس 106-99 في المباراة الأولى بين الفريقين، في الدور قبل النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا يتقدم مينيسوتا 1-صفر في النتيجة الإجمالية لهذا الدور الذي تحسم نتيجته الإجمالية على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في دنفر، غدا الإثنين.